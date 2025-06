Trofeo dell'Amicizia: Basket Calcinaia trionfa a Castelfiorentino

Il tradizionale appuntamento del minibasket locale e regionale non ha tradito le attese. Tanto pubblico sugli spalti e sano divertimento in campo, all’insegna del fair-play al Pala Gilardetti e al Pala Betti di Castelfiorentino per la 27ª edizione del Trofeo dell’Amicizia, riservato alla categoria Aquilotti.

A conquistare quest’anno il torneo organizzato dall’Abc Castelfiorentino è stato il Basket Calcinaia, che in una bellissima finale ha superato 30-53 il gruppo Blu del club di casa. Le due compagini hanno vinto a punteggio pieno i due gironi eliminatori: Calcinaia l’A piegando 31-24 il Don Bosco Livorno, 43-19 l’Use e 53-18 l’Abc Giallo; e l’Abc Blu il B superando 31-29 l’Union Prato, 29-24 il Montesport Montespertoli e 34-18 l’Etrusca San Miniato.

In semifinale poi Calcinaia si è sbarazzato 53-39 dell’Union Prato, mentre l’Abc Blu ha regolato 32-20 il Don Bosco Livorno. Quest’ultimo si è quindi arreso nella finale per il terzo posto all’Union Basket Prato (50-26), mentre al quinto posto si è piazzata l’Use, che ha fatto suo il derby contro l’Abc Giallo per 51-43. Infine la Montesport Montespertoli ha battuto 54-25 l’Etrusca San Miniato e ha chiuso al settimo posto.

"Ringraziamo squadre, atleti e istruttori che hanno preso parte alla manifestazione, arbitri e mini arbitri gialloblu, che hanno saputo gestire le gare con attenzione, competenza e serietà" commentano dall’Abc Castelfiorentino.