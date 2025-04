Trofeo Guidelli: Scuola Basket Arezzo sfida Junior Casale per i Play-in Gold

Mentre la quarantesima edizione del Trofeo Guidelli è entrata nel vivo con le tante formazioni giovanili della Scuola Basket Arezzo impegnate contro formazioni di tutta Italia in una tre giorni molto intensa, la prima squadra prepara l’ultima partita dei Play-in Gold, quella di domani alle ore 18 contro la Junior Casale al Palasport Mario D’Agata. La qualificazione ai playoff per la promozione in serie B nazionale è già in cassaforte, ma i ragazzi di coach Fioravanti vogliono proseguire nella loro striscia di vittorie e provare a ottenere la miglior posizione possibile in vista dell’ultima fase.

La vittoria di Borgomanero contro Quarrata nell’anticipo di giovedì toglie agli amaranto la possibilità di arrivare quarti, piazzamento che avrebbe consentito di avere il vantaggio del fattore campo, ma al tempo stesso impedisce alla Bc Servizi di terminare ottava anche in caso di sconfitta, evitando dunque Oleggio, la Under 19 dell’Olimpia Milano, già aritmeticamente prima del lotto. Contro i piemontesi, già fuori dai giochi, il quintetto aretino cercherà anche di vendicare la sconfitta dell’andata, maturata per appena un punto di differenza (75-74).

In caso di vittoria, Arezzo può ancora arrivare quinta se perdessero sia Empoli che Pavia, altrimenti arriverà sesta o settima, in base al risultato del PalaEstra e a quelli dagli altri campi. Nell’ultima fase dei playoff, le squadre vengono abbinate in base alla classifica (prima contro ottava, seconda contro settima, terza contro sesta e quarta contro quinta) e si sfideranno in serie al meglio delle tre partite, con la miglior classificata che può giocare la prima sfida ed eventualmente la terza decisiva in casa. Per la Bc Servizi, le possibili avversarie sono Lucca, San Miniato o Borgomanero.

Luca Amorosi