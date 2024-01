Troppi errori, brusco stop in casa per la Virtus. Lucca detta legge, ma i rossoblù restano in vetta

STOSA

62

LUCCA

74

STOSA: Berardi 2, Bolis 16, Bartoletti 9, Dal Maso 15, Bruttini ne, Aminti ne, Laffitte, Olleia, Costantini 4, Calvellini, Diminic 13, Lombardo 3. All. Lasi.

LUCCA: Landucci ne, Burgalassi 16, Barbieri, Lippi 13, Barsanti, Simonetti 15, Tempestini 6, Del Debbio 6, Pierini, Trentin 18. All. Olivieri.

Parziali: 10-20; 35-36; 48-47.

SIENA – Dopo 5 successi consecutivi arriva la sconfitta per la Stosa. Lucca passa con merito al PalaCorsoni e porta a casa due punti d’oro per la lotta al quarto posto. La Virtus rimane in vetta ma deve riflettere su una gara giocata male in cui i rossoblù non hanno mai dato la sensazione di poter vincere. Partenza favorevole agli ospiti subito avanti 4-13 a metà tempo sfruttando gli errori della Virtus e trovando punti facili con Trentin e Lippi. La Stosa prova a rispondere con Costantini, ma Lucca si porta avanti di 12 lunghezze (8-20) a 1’30“ dal termine del primo periodo che si chiude con il vantaggio ospite per 10-20. Il divario tra le due squadre si allunga in avvio di secondo quarto quando le triple di Burgalassi e i canestri di Simonetti fanno volare Lucca sul +15 (12-27). La risposta senese è affidata a Bolis che con due triple apre il contro parziale rossoblù. La Virtus piazza un 11-0 che riporta in scia la squadra (23-29). La Stosa spinta dal pubblico agguanta gli ospiti. Dal Maso e la tripla di Diminic riaprono la gara riportando i senesi a una sola lunghezza di svantaggio all’intervallo lungo. Nei primi minuti del terzo periodo le squadre vanno a braccetto per 4 minuti fino a quando una fiammata ospite propiziata da Burgalassi riporta Lucca avanti di 6 (37-43) alla metà del quarto. La Stosa non molla ed è Bolis a suonare la carica. Due triple dell’esterno bresciano riportano i rossoblù in scia. Il sorpasso arriva grazie ai liberi di Dal Maso. I padroni di casa vanno sul 50-47 in avvio di ultimo periodo ma è solo un fuoco di paglia perché la Bcl grazie alle triple di Del Debbio e Tempestini vola di nuovo sul +9 alla metà esatta del quarto. Gli ospiti non sbagliano un colpo dalla linea dei 6,75 e sono proprio le triple che scavano il divario definitivo tra le due compagini.