Turno amaro. Attila Junior ko. Scalabroni: "Una gara nata e finita male»

"A Pescara è stata una partita nata e finita male". È il commento di Nicola Scalabroni (foto), coach dell’Attila Junior Basket, dopo la sconfitta 88-65 contro il Pescara nella 9ª giornata di B Interregionale. Come se non bastasse, si è registrato il grave infortunio al tendine d’Achille per Niccolò Rinaldi, e ora sono da accertare i tempi di recupero. Uno stop che si aggiunge a quelli di Michele Caverni (rottura dei legamenti crociati) e di Cristian Cingolani (out per problemi alla schiena). "Venivano da cinque vittorie importanti, in un mese in cui abbiamo dato il massimo in piena emergenza – spiega l’allenatore –. Come siamo stati bravi a ripartire dopo le tre sconfitte a inizio stagione, ora dovremmo di nuovo ritornare in campo per allenarci e dare il massimo, cosa che abbiamo sempre fatto. Il brutto infortunio a Rinaldi non ci aiuta, ma sapremo tirare fuori il meglio da noi. Siamo sempre la squadra che negli ultimi due anni ha vinto due campionati – ribadisce Scalabroni –. E non siamo abituati a piangerci addosso, quindi guardiamo il futuro con ottimismo, determinazione e ferocia, perché giocheremo così ogni partita di campionato". I portorecanatesi torneranno sabato alla 21.15 nel palas Medi, dove affronteranno il Pisaurum Pesaro. "È una squadra costruita per salvarsi – dice Scalabroni sui pesaresi – e sta facendo molto bene. Ci servono assolutamente i due punti per riprendere la corsa".