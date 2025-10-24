Acquista il giornale
Ufficializzato Edoardo Tassi, scuola Ascoli. Castelfidardo, ecco i rinforzi chiesti da mister Monaco

di GIOVANNI ANGELUCCI
24 ottobre 2025
"Voglio vedere dei miglioramenti sotto tutti i punti di vista". Lo reclama mister Francesco Monaco in vista della partita casalinga di domenica contro la capolista Ostiamare.

In attesa, il tecnico del Castelfidardo dovrebbe avere due nuovi giocatori a disposizione per dopodomani. Dovrebbero essere ufficializzati un attaccante e un centrocampista: la punta Edoardo Tassi, classe 1998, di Ascoli, cresciuto nella primavera bianconera, dove è andato in doppia cifra di gol in una stagione con 15 reti, 13 invece ne aveva segnate in precedenza nella Virtus Lanciano. Poi varie esperienze in C tra Reggina, Alma Juventus Fano, Viterbese e Fermana, con una presenza anche in B con l’Ascoli. Nelle ultime stagioni quattro presenze nella Civitanovese e poi esperienze nell’Eccellenza marchigiana e abruzzese.

A centrocampo invece in arrivo un play addirittura dalla Francia. Entrambi potrebbero già essere a disposizione di mister Francesco Monaco domenica per la gara contro la corazzata laziale del presidente De Rossi, a punteggio pieno dopo otto giornate, alla guida in solitaria del girone F di D.

Per gli juniores domani derby in trasferta contro la Recanatese, che nell’ultimo turno è tornata alla vittoria. I biancoverdi hanno superato per 5-2 il Termoli. Primo tempo di marca biancoverde, concluso sul risultato di 4-1. Un successo in rimonta per i ragazzi di mister Antonietti, subito in svantaggio. Da segnalare le ottime prestazioni di Romagnoli e Menghini. "Dopo due sconfitte era necessario muovere la classifica per dare morale al gruppo", le parole di mister Antonietti. Con la vittoria nell’ultimo turno i fidardensi salgono a quota sei punti.

