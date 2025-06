Uisp: nella finale di Rimini piegato l’Asus Cobra Milano. L’Albergo Le Rose Lella trionfa in Coppa Italia

Per la terza volta nella sua storia, l’Albergo Le Rose Lella Pistoia alza al cielo la Coppa Italia di basket Uisp. A Rimini, è tutto troppo facile per la squadra allenata da Martin Grandi, che nel corso del weekend supera senza tentennamenti Team Out Milano, gli Sgarrupati Lodi e gli Eagles Sbrindella Udine, accedendo così all’atto conclusivo della competizione. Di fronte un’altra compagine di Milano, gli Asus Cobra, letteralmente demoliti dai biancoblu. La finale si trasforma presto in una passerella per Querci e compagni, che trionfano con il netto punteggio di 70-41. Una prova di forza entusiasmante per i pistoiesi, al secondo titolo stagionale dopo quello provinciale vinto al PalaCarrara contro Bench of Racing Montecatini. Resta tuttavia l’amarezza per la fase regionale, nella quale l’Albergo Le Rose Lella ha sì conquistato l’accesso alla Final Four (che è valso la qualificazione alla Coppa Italia), ma mancato il traguardo della finalissima, che avrebbe dato diritto alla società del presidente Alessio Calistri a partecipare alle Finali Nazionali e a lottare per lo Scudetto. Fatale in quel caso la sconfitta con il Gs Noi d’Avane Empoli, che si è poi aggiudicato il titolo regionale ai danni degli Augies Montecatini. I ragazzi di coach Grandi ci riproveranno sicuramente nella prossima annata. "Siamo forti e questa Coppa Italia deve sapere essere solo un punto di partenza – il messaggio di capitan Iacopo Querci - Sappiamo già quale deve essere l’obiettivo per la prossima stagione".

Francesco Bocchini