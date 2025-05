Ultima chance di salvezza per l'Abc Solettificio Manetti contro Don Bosco Crocetta Torino

Ultima chance di salvezza in Serie B Interregionale per l’Abc Solettificio Manetti. Dopo aver perso alla ‘bella’ la prima sfida contro Cecina, il team di Castelfiorentino ci riprova ora contro il Don Bosco Crocetta Torino, a sua volta uscito sconfitto in gara-3 dal Campus Varese. Palla a due stasera alle 21 al Pala Ballin di Torino. Anche stavolta i ragazzi di Samuele Manetti non potranno contare sul fattore campo, con l’eventuale ’bella’ in programma a Torino in virtù del peggior piazzamento nella classifica finale della seconda fase. In parità i due precedenti stagionali, che hanno sempre visto prevalere la squadra di casa: 80-53 all’andata a Castelfiorentino l’Abc, 78-55 al ritorno a Torino il Don Bosco. "Ovviamente c’è amarezza per non essere riusciti a chiudere la serie con Cecina – attacca coach Samuele Manetti –, perché nonostante le difficoltà con cui stiamo convivendo da oltre un mese causa infortuni, siamo andati a un tiro dalla salvezza contro una squadra lunga e di esperienza. Nella serie con Torino dovremo ripartire dal cuore e dalla mentalità che abbiamo visto domenica scorsa. Crocetta è una squadra che gioca con grande intensità in difesa e a ritmi alti in attacco – conclude il coach –. La salvezza passerà dalla capacità di trovare tutte le risorse mentali e fisiche, oltre alle soluzioni tecnico-tattiche, per giocare le partite più efficaci in base alle nostre caratteristiche".