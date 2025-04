Ultima giornata di ritorno in A2: playoff e playout si decidono

Ultima giornata di ritorno in A2: si decidono le griglie di playoff e playout. Certa di primo posto e serie A Udine ospita la lanciata Torino, mentre la già retrocessa Piacenza attende Rieti. Termina la sua stagione poi Orzinuovi, che sfida tra le mura amiche una Cividale in piena corsa per il fattore campo nei playoff, anche se per la griglia post season saranno fondamentali i match Brindisi-Urania Milano e Verona-Pesaro, da cui potrebbe uscire l’avversaria di Forlì al primo turno. Rimini, certa del secondo posto, ospita una Nardò che deve per forza vincere per provare a arrivare terzultima, agganciando Vigevano se i lombardi non la spunteranno sul parquet di Cantù. Infine Livorno-Fortitudo e Cremona-Avellino, con le due squadre in casa a caccia di punti per la salvezza e le due ospiti per scalare posizioni in vista del play-in.

Classifica: Udine 58; Rimini 52; Cantù 48; Forlì 46; Rieti e Cividale 44; Verona 42; Torino, Milano e Fortitudo 40; Avellino, Pesaro e Brindisi 38; Orzinuovi 32; Cento 28; Livorno e Cremona 26; Vigevano 24; Nardò 22; Piacenza 14.

Valerio Rustignoli