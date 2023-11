Ultimi minuti fatali. Virtus al tappeto. Pallotti: "Domenica c’è da rifarsi»

Gli arrivi in volata stanno diventando un incubo per la Virtus, a cui manca sempre un pizzico di freschezza fisica e lucidità mentale per aggiudicarsi gli sprint spalla a spalla. La statistica negativa s’è alimentata a Cepagatti, dove l’Amatori Pescara ha vinto di 2 lunghezze dopo 40’ equilibrati. Gli ultimi flash del match (tiri sbagliati o stoppati, palle perse) hanno detto male agli aquilotti ed è maturata la quarta sconfitta di fila, che per la prima volta ha fatto precipitare la squadra in quartultima posizione. Ovvero nella sezione di classifica che condannerebbe in primavera a lottare per la salvezza. Virtus e Amatori Pescara avevano vissuto una settimana travagliata con alcuni giocatori out, nel caso della Virtus Vallasciani e Botteghi, poi recuperati in extremis, e Bini che ne avrà ancora per un po’ di tempo. Le squadre hanno risentito in gara di questi guai elidendosi a vicenda fino alla tombola dell’ultimo minuto che ha premiato la squadra di casa, chirurgica negli episodi chiave. Immaginando un’altra sfida punto-a-punto, la settimana scorsa Marco Pallotti (foto) confidava nell’aiuto della buona sorte, una volta tanto. "Stavolta – ha detto il gm – è stata più che altro colpa nostra se abbiamo mancato l’appuntamento con la vittoria. È vero che, se in settimana non riesci ad allenarti bene per gli infortuni o la febbre, è normale che finisci per perdere lucidità. Domenica la musica dovrà cambiare, in un modo o nell’altro".