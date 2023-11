Ultimissime. Biglietti già esauriti. Profeti e Volpi gli arbitri scelti

Classifica alla mano, Polisportiva Pino-Mens Sana è prima contro seconda. I gigliati fino a questo punto hanno ottenuto 7 vittorie e una sola sconfitta, ma devono ancora osservare il turno di riposo (nella prossima giornata). I fiorentini dispongono anche dei due migliori realizzatori del campionato: Corraddossi e Landi, rispettivamente con 19.9 e 19.3 punti a partita. 5 successi e 2 ko è invece il ruolino di marcia della Mens Sana che, dal canto suo, ha nella top 10 dei marcatori Tognazzi (4° posto e 19 punti di media) e Prosek (6°, 17.3). Profeti di Rosignano Marittimo e Volpi di Cecina sono gli arbitri designati per dirigere il match del PalaCoverciano. Inizio dell’incontro fissato per le 18,30. Esauriti in pochissimo tempo i circa 50 biglietti messi a disposizione dalla società ospitante, chi volesse seguire il match può farlo come consuetudine sulla piattaforma Starplane (servizio gratuito per gli abbonati, 10 euro il costo per i non abbonati).