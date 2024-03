Ultimissime. Palla a due alle 18 nella cornice di un PalaOrlandi esaurito. Diretta televisiva sulle emittenti Siena Tv e Canale 3

È il D-day, il giorno del derby. Alla 18 va in scena un atteso Costone-Mens Sana, stracittadina che mette l’una di fronte all’altra le due squadre che fin qui hanno dominato il campionato e che si trovano, con merito, nelle prime due posizioni in classifica. Entrambe hanno concluso prime nei rispettivi gironi di prima fase, oggi sono le uniche due a punteggio pieno dopo i primi due incontri in poule promozione. Come in Highlander, "stasera ne rimarrà solo una". Senza retorica però, si tratta di un incontro importantissimo per tutto il campionato, visto che chi vince si prende un vantaggio considerevole (quasi decisivo) in ottica playoff. Si gioca in un PalaOrlandi esaurito da giorni: 99 i biglietti messi a disposizione della Mens Sana, circa 20 omaggi per dirigenti e giocatori, gli altri ai tifosi. Ma da martedì scorso è tutto "sold out" anche per quanto riguarda le disponibilità riservate ai tifosi di casa (gli abbonati godevano di sconti e diritto di prelazione), i pass per il settore giovanile costoniano, sponsor e autorità, stampa ecc.. Per chi non riuscirà ad accedere all’impianto di Montarioso, è garantita la diretta streaming su Costone channel e quella tv nelle due emittenti cittadine (Siena Tv e Canale 3). Fiorentino il duo arbitrale, formato dai signori Parigi e Russo. Tanti i duelli che vedremo sul parquet, per una partita che mette in mostra quanto di meglio si possa esprimere in campionato: è questo deve rappresentare un motivo di orgoglio per tutta la pallacanestro senese. Bello il confronto tra i due coach, Tozzi e Betti, tecnici che hanno dimostrato tutto il loro valore sia dal punto di vista tecnico che umano, facendo crescere e lavorare bene le proprie squadre. Più in generale sarà un derby tra chi era partito in estate come favorito e con l’ambizione di cercare di vincere, il Costone, e chi al di là delle premesse, ma sempre con la stessa "fame", ha dimostrato di poter competere e stare ad alti livelli, la Mens Sana.

Andrea Frullanti