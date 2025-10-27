Ultimo quarto pazzesco per gli uomini di Tonfoni. Colpo salvezza Dany a Fabriano

RISTOPRO

73

C.LEONARDO QUARRATA

81

Romondia 20, Vavoli 11, Centanni 16, Beyrne ne, Diarra 4, Beltrami, Dri 7, Ponziani 7, Šilke-žunda 7, Mazzolini ne, Chiucchi ne, Redini 1. All. Nunzi

QUARRATA Molteni 14, Mongelli ne, De Gregori 21, Tiberti 4, Calabrese ne, Scandiuzzi, Prenga 12, Babovic ne, Novori 4, Regoli 4, Coltro 8, Angelucci 14. All. Tonfoni

ARBITRI Barbieri, Marcelli, Fornaro

PARZIALI 20-18, 34-39, 65-59

Il PalaChemiba è terra di conquista per il Consorzio Leonardo Servizi e Lavori Quarrata, che si mette alle spalle le due sconfitte consecutive e piazza la prima affermazione in trasferta della sua storia in Serie B Nazionale, salendo a quota 4 punti nella classifica del girone B. A Fabriano è decisivo il parziale dell’ultima frazione: 22-8 per un Dany Basket privo di Calabrese per tutta la gara e con in campo nei momenti caldi i vari Prenga (12 punti per lui), Coltro e Novori. Sugli scudi De Gregori, miglior marcatore dell’incontro con un bottino di 21 punti. Venendo alla cronaca, il primo periodo è segnato dall’equilibrio, come testimoniato dal 20-18 del 10’. Equilibrio che si conferma anche nella seconda frazione, nella quale i mobilieri riescono a rimettere la testa avanti. De Gregori e Molteni spingono gli ospiti fino al 34-39 dell’intervallo. Centanni, De Gregori e Romondia aprono la ripresa segnando dai 6,75, poi il sorpasso di Fabriano. Dopo un 5-0 di Quarrata, i locali si aggrappano alle triple di Centanni e Romondia. I due esterni di casa mettono a ferro e fuoco la difesa avversaria, risultando i maggiori protagonisti del break di 14-3 che vale il +8 marchigiano. Ci pensano Angelucci e De Gregori a frenare il tentativo di fuga degli anconetani, che a 10’ dalla fine hanno un margine di sei lunghezze. Prenga inaugura l’ultimo periodo con sette punti di fila e il Dany si riprende il comando. De Gregori allunga il parziale fino a 10-0, prima che Romondia sblocchi i suoi. Al 35’ siamo 70-72, poi De Gregori, Prenga, Coltro e Angelucci siglano il massimo vantaggio di Quarrata sul +10 a 2’34’’ dalla conclusione. La Ristopro è in totale confusione e così la truppa di coach Tonfoni arriva al traguardo.