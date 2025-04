Ultimo turno Serie A2 maschile: Cantù ai playoff, Orzinuovi fuori, Vigevano ai playout

Cala il sipario sulla regular season di Serie A2 maschile con l’ultimo turno in programma oggi, tutto in contemporanea, alle 18.30. Pochi i verdetti già definiti, ma tra questi, al di là della promozione in Serie A di Udine, c’è l’Acqua San Bernardo Cantù (nella foto Grant Basile) che è già certa del 3° posto e dunque del fattore campo almeno nei primi due turni di playoff, e la Gruppo Mascio Orzinuovi che chiuderà al 14esimo posto una stagione deludente senza playoff.

Al PalaFitline di Desio però i canturini (ancora da valutare le condizioni di Piccoli) ospiteranno in uno dei tanti derby lombardi della stagione la Elechem Vigevano che, invece, sa già che giocherà i playout, ma deve ancora definire la sua posizione. In realtà i ducali non possono migliorare il loro terz’ultimo posto, ma possono solo peggiorarlo se da dietro dovessero essere raggiunti da Nardò. Al momento nella post-season per non retrocedere ci sarebbe uno scontro fratricida con la Juvi Cremona, la formazione orogranata attende al PalaRadi la lanciata Avellino, ma c’è anche una possibilità di salvezza diretta per la Juvi se dovesse vincere in concomitanza di una sconfitta di Cento con Forlì.

Una lotta tutta da definire nella quale non conterà invece la sfida degli orceani, che al PalaBertocchi attendono Cividale che cerca di migliorare la sua classifica in vista dei playoff. Match in trasferta, invece, per l’Urania Milano che giocherà sul campo di Brindisi. Con un successo e un’intricata parità dove figuri almeno Verona (anche Torino e Fortitudo Bologna, ma solo i veneti sono fondamentali nell’avulsa) i Wildcats potrebbero ancora centrare i playoff diretti arrivando settimi, in tutti gli altri casi invece sarà comunque accesso ai play-in, ma ci sono anche un paio di ipotesi dove potrebbe addirittura crollare al 13esimo posto.

S.P.