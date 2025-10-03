Un capitano in più per l’Estra: "Benetti è sempre uno di noi"

Gabriele Benetti ha superato il primo step. La strada è ancora lunga, ma è giusto guardare il bicchiere mezzo pieno (o almeno provarci) e andare per gradi, sempre con grande fiducia. Il giocatore biancorosso, che alle spalle ha una carriera costellata da gravi infortuni, è stato sottoposto ad intervento chirurgico per la ricostruzione del legamento crociato anteriore del ginocchio destro dal professor Zini a Cotignola, in provincia di Ravenna. L’operazione è perfettamente riuscita e, già dai prossimi giorni, Gabriele inizierà il percorso di riabilitazione e recupero: i tempi effettivi per il rientro alla regolare attività sportiva saranno comunicati in seguito, anche se verosimilmente per lui la stagione è finita prima ancora di iniziare.

"Purtroppo, con l’infortunio rimediato da Gabriele, abbiamo perso un giocatore eccezionale in ambito squadra, collante fra settore lunghi e degli esterni oltre che un elemento del roster partito subito con ottime performance durante la pre-season – afferma il direttore tecnico dell’Estra Pistoia, Alberto Martelossi –. Allo stesso modo, stante la riconoscenza nei suoi confronti da parte di tutta la società, ciò che perdiamo dal punto di vista del basket giocato lo riguadagniamo con la nomina, condivisa da staff tecnico e società, di ’Associated captain’ che andrà ad affiancare il nostro Lorenzo Saccaggi in tutte le sue mansioni. Di fronte a questo passaggio, ritengo che la squadra non possa far altro che trarre beneficio da una presenza così appassionata e competente all’interno dello spogliatoio".

Un giusto premio che la società ha voluto riconoscere a Benetti che negli anni ha dimostrato di avere cucito addosso la maglia biancorossa, di sentirsi parte della città dimostrando grande affetto nei confronti dei tifosi che, lo hanno ricambiato. Benetti, oltre ad essere un giocatore importante, è un ragazzo eccezionale, mai sopra le righe, ma sempre pronto a metterci la faccia anche nelle situazioni più scomode ed è per questo che il ruolo di capitano associato gli calza a pennello e siamo sicuri che saprà svolgerlo al meglio dimostrando la stessa grinta, determinazione e professionalità che ha sempre messo sul campo.

Maurizio Innocenti