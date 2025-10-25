Un “classico“ al palas di Castelraimondo. L’Halley all’assalto del Bramante Pesaro. Mattarelli: "È una gara ricca di insidie»

Seconda partita di fila per la Halley Matelica nel campionato di serie B interregionale. Domani alle 18 torna al palas di Castelraimondo una "classica" come la sfida con il Bramante Pesaro. "Li ho affrontati due anni fa ed erano una squadra più corazzata – sottolinea il pivot Leonardo Mattarelli –, ma anche quest’anno sono un’ottima squadra, forse manca qualcosa tra i lunghi, però è una squadra che va temuta. I 2 punti in classifica sono falsi, è una formazione imprevedibile". Insomma, non c’è da fidarsi perché il Bramante è stato sempre un brutto cliente. Lo stesso Mattarelli è su di giri dopo la vittoria contro Gualdo, in cui lui è stato fra i protagonisti della rimonta biancorossa. "Energia e difesa sono state le chiavi del successo - spiega il ‘lungo’ laziale – e a me piace essere esplosivo, andare in campo e dare una mano con intensità, rimbalzi, difesa, tutto quel lavoro oscuro che spesso resta da parte". Per lui è la prima volta lontano dalla sua Palestrina: "Adoro il basket – conclude – e ho deciso di mettermi in gioco andando via da casa per provare a trovare la mia strada. Qui a Matelica mi sto trovando bene, compagni e staff sono super: possiamo toglierci soddisfazioni".

m. g.