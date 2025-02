Un progetto coi responsabili azzurri. Datome e Sodini al Palapalestre per visionare i migliori prospetti

"Ogni Regione Conta", il progetto del settore squadre nazionali maschili dedicato alla crescita dei settori giovanili di tutto il territorio italiano, farà tappa martedì 11 febbraio al Palapalestre.

La casa di Vis 2008 è stata scelta dal comitato regionale Fip per ospitare la giornata dedicata agli atleti delle province di Bologna e Ferrara. Il progetto nasce dalla spinta dei comitati regionali Fip per una presenza ancora più capillare sul territorio, e si armonizza con la volontà del settore squadre nazionali di visitare e supportare le realtà italiane che lavorano nel settore giovanile.

Il coordinatore delle attività del settore squadre nazionali maschili Gigi Datome, ex bandiera azzurra con trascorsi anche nella Nba, e il tecnico federale Marco Sodini valuteranno ed alleneranno i migliori prospetti del territorio, nati nelle annate 2007-2008-2009, sfruttando il tempo per diffondere la metodologia di lavoro e le linee tecniche del settore squadre nazionali maschili.

Negli obiettivi di “Ogni Regione Conta” ampio spazio è dedicato anche all’incontro con i coach del territorio, coinvolgendo così responsabili del comitato nazionale allenatori, del comitato italiano arbitri, preparatori fisici e dirigenti regionali.

Il programma della giornata prevede due allenamenti (alle 15.30 e alle 17.30) e l’incontro con società e tecnici, che vorranno essere presenti dalle 19.30 alle 20.30.

"In Emilia-Romagna il progetto farà tappa in tre città diverse – spiega il direttore generale di Vis 2008 Mauro Cavara –: Reggio Emilia, Ravenna e appunto Ferrara. I migliori prospetti delle annate 2007, 2008 e 2009 segnalati dal Centro Tecnico Federale della Regione saranno coinvolti in due allenamenti. Per Vis è motivo di grande orgoglio constatare che diversi atleti sono stati segnalati e prenderanno parte alla giornata, segno tangibile del buon lavoro e degli ottimi risultati raggiunti dalle formazioni Under 19 e Under 17 Eccellenza".

Alla giornata sono stati convocati ben nove atleti di Vis 2008: Lorenzo Guatto, Francesco Leprini, Pietro Cappozzo, Raffaele Ficetti, Mattia Azzolin, Federico Costaglione, David Cerlinca, Francesco Segato e Marco Susanni.

j. c.