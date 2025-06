Un rinforzo fatto in casa. Matelica, il ritorno di Offor

Gloria Offor torna a giocare con la Halley Thunder Matelica, dopo un campionato in A2 con Umbertide (3,8 punti e 5,8 rimbalzi di media). Lei è un prodotto del vivaio locale: classe 2005, ala-centro di 178 centimetri, ha esordito in prima squadra nella stagione 2021-2022. È una giocatrice di carattere, capace di serate straordinarie. "Sono molto motivata e felice di tornare alla Thunder – dice la ragazza – perché questa è una realtà che sento profondamente mia, con una dirigenza seria, un progetto definito e un legame autentico con i tifosi. Per la prossima stagione gli obiettivi sono ambiziosi ma concreti, cioè consolidare e migliorare la classifica dell’anno passato, valorizzare ognuna di noi e crescere insieme come gruppo, grazie anche al lavoro che farà coach Matassini".

Dal canto suo il tecnico Matassini non ha dubbi: "Gloria già da anni frequenta la serie A2 giocando minuti importanti. Quindi il suo rientro ha un grande valore dal punto di vista tecnico e per il senso di appartenenza, che sarà uno dei punti cardine su cui dovremo costruire la squadra".

Soddisfatto il presidente Euro Gatti: "Sono contento che Gloria sia tornata con noi. È una ragazza locale che abbiamo visto crescere, una cestista di sicuro valore. Sono certo che un anno lontano da Matelica le abbia consentito di crescere ancora di più e ora il suo rientro è una bella notizia per tutto l’ambiente". Salgono a sei le giocatrici già ufficializzate dalla Halley Thunder: Gramaccioni, Bacchini (nuova), Cabrini, Pilakouta (nuova), Bonvecchio e appunto la Offor.

m. g.