Un turno amaro. Coen: "Attila Junior, pessimo approccio. Forlimpopoli è stata di categoria superiore»

"I nostri primi due quarti di gara sono stati scadenti a livello di attenzione e intensità, e ciò lo paghi sempre caro quando giochi contro una squadra del genere e così ben attrezzata". È il commento amaro di Piero Coen, allenatore dell’Attila Junior Basket di Porto Recanati, dopo la sconfitta subita in casa contro Forlimpopoli (58-68), nel match valevole per quarta giornata del campionato di serie B Interregionale. "Forlimpopoli – ammette il tecnico – è stata più forte di quanto pensassi, anzi sarà una protagonista del campionato fino alla fine. Siamo sempre stati a rincorrere e per noi è stata una giornata negativa anche nei tiri da tre punti. Dobbiamo fare tesoro della sconfitta, perché siamo una squadra giovane che ancora deve crescere tanto. Abbiamo giocato contro un team che aveva cestisti di categoria superiore, che hanno spostato gli equilibri del match".

Intanto domenica alle 18, nel palas Cingolani, ci sarà il derby con la Pallacanestro Recanati. "In settimana – conclude coach Coen – lavoreremo su una maggiore aggressività difensiva, visto che abbiamo lasciato troppe palle agli avversari. Poi ci alleneremo al tiro, dato che non siamo una squadra di tiratori".