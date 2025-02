Una giornata dedicata all’inclusività. Tutti in campo per il Baskin. Al palasport gare di campionato

Ferrara sta diventando sempre più centrale per il Baskin, sport di squadra che ha la caratteristica di essere giocato da persone con disabilità e non, insieme. Il termine “baskin” deriva dall’unione tra “basket” e “inclusivo”. Per la prima volta una delle tappe del campionato, organizzato dall’Ensi – Ente Nazionale Sport Inclusivi, si è disputata nella nostra città ed è stata ospitata in una sede di prestigio per il mondo degli appassionati di pallacanestro, la Bondi Arena.

"Come amministrazione comunale, in sinergia con la Scuola Basket Ferrara e Ferrara Basket 2018, abbiamo deciso di aprire il palasport per la prima volta al campionato nazionale di Baskin", ha spiegato l’assessore allo Sport Francesco Carità.

"Sport, per noi, vuol dire inclusività: Ferrara si sta distinguendo sempre più per il supporto alle discipline paralimpiche e per le iniziative come il Baskin affinché lo sport sia davvero accessibile a tutti", conclude l’assessore al termine della manifestazione.