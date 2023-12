Una giornata di basket. Bimbi, donne e B maschile

Sarà un pomeriggio “pieno” di basket quello di oggi al PalaFitLine (il PalaDesio) per quella che è la seconda edizione stagionale di Desio Basket City, l’iniziativa lanciata da Pallacanestro Aurora Desio per avvicinare più appassionati possibile e che vivrà di almeno tre momenti. Si comincia alle 14 con il Pulcini Day, una sorta di concentramento brianzolo delle squadre di microbasket (annate dal 2017 al 2020). Oltre all’Aurora ci saranno l’Apl, la Forti e Liberi Monza, Sanfru Monza, Minibasket Cantù, Eagles Brugherio e Basket Costa. A seguire, alle 17, si entra nel vivo con il match di serie A2 femminile tra le Foxes di Giussano e la San Giorgio Mantova.

Il gran finale alle 20.30 con il match di serie B Nazionale tra Rimadesio e Fulgor Omegna. Si potrà assistere alle partite di A2 femminile e B Maschile con un unico tagliando (10 euro) acquistabile alle biglietterie. La squadra di Gallazzi arriva alla sfida contro i piemontesi un po’ col fiato corto e con due pesantissime assenze. Al lungodegente Carlo Fumagalli (che però a inizio settimana potrebbe unirsi al gruppo, ovviamente a scartamento ridotto) si aggiunge quella di capitan Mazzoleni che salta la terza gara di fila. Tempi di recupero ancora da valutare. In sostanza è fuori mezzo quintetto. Dopo l’ottimo inizio, i bluarancio han perso quattro delle ultime cinque gare e Omegna è forse l’avversaria più forte di questo ultimo scampolo di 2023. Ha due soli punti in più in classifica rispetto ai brianzoli, ma è reduce da quattro vittorie di fila pur avendo perso un elemento del calibro di Chinellato che ha firmato nelle scorse ore per Avellino. Ma la lunghezza del roster a disposizione di coach Ducarello ha saputo per ora ovviare alla grande a questa defezione. "Affrontiamo un’avversaria in fiducia, forse la più in forma del momento. Ha tante frecce nel suo arco e penso al gioco in post basso dei lunghi a partire da Balanzoni, ma anche al tiro da tre dove ha percentuali che sfiorano il 40%. Alla fisicità unisce anche il talento e la precisione al tiro" dice coach Gallazzi che dovrà trovare la giusta chimica difensiva per frenare una Fulgor che in tre delle ultime quattro vittorie ha segnato la bellezza di 88 punti.