Una Hotels, accendi la tua stagione. Con Milano serve una notte magica

A volte nelle difficoltà ci si ritrova. È quello che spera tutto il popolo biancorosso che alle 18 proverà a spingere la Pallacanestro Reggiana nel big match contro l’Olimpia Milano.

Senza Cheatham, fuori per un’infiammazione al tendine d’Achille destro, dovranno fare un passo in avanti un po’ tutti per riuscire a coprire i 14,4 punti con il 44,4% da 3 prodotti dall’ala tiratrice. Ovvio che il pensiero vada soprattutto a Severini e Williams, per il ruolo e le caratteristiche e perché sono gli elementi più in ombra di questo inizio di stagione. Uno squillo dovrà darlo anche Barford che ha fatto ‘virgola’ contro il Cibona Zagabria, mostrando la peggior versione da quando è a Reggio (0/8 dal campo in 22’).

Milano non avrà ancora a disposizione il play Lorenzo Brown e probabilmente nemmeno Nebo, ma potrebbe recuperare LeDay dopo 20 giorni di stop. La corazzata di coach Messina è reduce dal successo in Eurolega di giovedì sera, quando al Forum ha battuto il Paris di Momo Faye (6 punti e 5 rimbalzi in 14’) per 86-77.

In campionato, invece, dopo la sconfitta all’esordio con Tortona, ha infilato un tris di vittorie con Varese, Sassari e Venezia. Tra i più continui in casa Armani ci sono il centro Devin Booker, veterano da 13,8 punti in 23’ e la guardia Brooks, realizzatore da 16,5 punti con l’89% da 2 e il 34% da 3. Sempre valida anche la truppa di italiani con Ricci, Tonut e Mannion che in campionato dà spesso la scossa al resto del gruppo.

Decisivo però, sarà probabilmente il confronto a rimbalzo e tra i due playmaker. Da una parte Troy Caupain, un faro (13,5 punti e 7,8 assist), dall’altra Quinn Ellis, atleta mostruoso, in grado di mettere in difficoltà qualsiasi avversario a questo livello.

Diciamo poi la verità, questa Una Hotels al momento non sembra aver fatto breccia nel cuore della gente. L’entusiasmo delle passate stagioni non si respira, probabilmente perché manca una figura carismatica in campo (alla Faried, per intenderci) e forse non solo, con il peso della comunicazione che ricade tutto sulle spalle di Priftis, l’unico a parlare da leader dentro e fuori dallo spogliatoio.

Queste partite, a volte, servono a dare una scossa a tutto l’ambiente e ad accendere una stagione d i suoi protagonisti. La speranza è che Reggio possa salire al volo sul treno, magari con un tifo anche più caldo e appassionato di quello percepito ultimamente, pur con la consapevolezza che tocca sempre ai giocatori trovare il modo di trascinare la squadra e l’ambiente circostante. Con quello spirito coraggioso e tenace che in passato ha regalato serate memorabili.