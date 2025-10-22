Una Hotels trionfa contro il Bashkimi: agevole bis europeo per i biancorossi

Reggio Emilia, 22 ottobre 2025 – Brodino di Coppa ben cucinato dalla Una Hotels, che cena gioiosa bevendosi agevolmente i non trascendentali avversari kosovari del Bashkimi conquistando la seconda vittoria, su due match disputati, della fase a gironi di Fiba Europe Cup. Per l’occasione è tornata a fare tifo, sin dal primo minuto, anche il gruppo organizzato del tifo reggiano. Il “Popolo Biancorosso” ha infatti sospeso la protesta contro il nuovo protocollo per gli ultras, in segno di rispetto verso Raffaele Marianella, l’autista di bus ucciso da un mattone durante l’assalto criminale al pullman dei fans di Pistoia, da parte di ultras della Sebastiani Rieti domenica scorsa:”Il tifo non uccide, buon viaggio Raffaele” lo striscione dei tifosi del PalaBigi. Posto che, oggettivamente, la truppa balcanica è la più debole del girone, il rischio che i biancorossi potessero prenderla sottogamba, c’era. Probabilmente in quest’ottica Priftis ha motivato adeguatamente la truppa alla vigilia e ha spinto affinchè i suoi aflieri partissero a tamburo battente.

E così è stato perché la Una Hotels ha fatto capire sin dalla palla a due chi comandava: con un fulmineo 14-2 che costringeva coach Jovovic a un rapido time-out. Il forcing biancorosso poi proseguiva e a chiusura del primo quarto la forbice si allargava al +14. Nel secondo periodo la Pallacanestro Reggiana rallenta il ritmo e questo permette al Bashkimi, con uno scatenato Cousins in evidenza, di rimanere a distanza, ma in partita. Al ritorno sul parquet quindi Barford e compagni provano a dare la spallata per chiudere il match con un parziale di 11-0 che li spinge avanti di ben venticinque lunghezze. Ancora una volta, per fermare l’emorragia, la truppa kosovara prova a rifugiarsi in time-out. La mossa non sortisce però gli effetti sperati e Prizren sprofonda sino a -33. La frazione si chiude col tabellone a indicare un nettissimo vantaggio interno: 81-51. Gli ultimi 10’ sono pura accademia, con entrambi gli allenatori che allargano le rotazioni per preservare i propri uomini cardine in vista dei prossimi impegni nelle rispettive leghe. In casa reggiana altra serata di meritato proscenio, sia pure a risultato acquisito, per i giovani talenti Abreu e Deme.

Il tabellino

UNA HOTELS: Barford 16, Woldetensae 8, Caupain 7, Williams 6, Smith 13, Uglietti 10, Severini 5, Deme 5, Echenique 5, Vitali 11, Abreu, Cheatham 14. All.: Priftis BK BASHKIMI: Palokay, Morina, Bickerstaff 4, Bailey 9, Anderson 2, Bunjaku 4, Cousins 19, Lake 13, Zequiri 14. All.: Jovovic. N.e.: Bytyqui, Gjecaj e Ismaili. Arbitri: Ali Sakaci (Tur), Polat Parlak (Tur), Stylianos Simeonidis (Gre) Parziali: 31-17, 52-38, 81-51 Note: spettatori:1997 , tiri da 3: Unahotels 16/31, Baskhimi 5/18; tiri liberi: Reggio Emilia 6/9, Prizren 12/18. Rimbalzi: 35-31.