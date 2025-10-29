Una Hotels-Cibona per il primato. Chi vince ipoteca la qualificazione

Scrivi Cibona Zagabria e il primo pensiero va a Drazen Petrovic, che nella squadra della capitale croata iniziò a mostrare al mondo del basket quel favoloso talento che lo portò a essere definito "il Mozart dei canestri". E anche se la formazione che stasera al PalaBigi sfiderà la Una Hotels per il terzo turno di Fiba Europe Cup, non è più il colosso che a metà anni ‘80 dominava sul Continente, trovarsela di fronte, mantiene tuttora un alto fascino emotivo.

Dal punto di vista tecnico, invece, il match odierno in via Guasco rappresenta un crocevia importantissimo per la truppa di Dimitris Priftis sulla strada della qualificazione alla fase successiva. In Coppa infatti il rendimento di Vitali e compagni è decisamente migliore rispetto al campionato dove i biancorossi stanno ancora cercando di trovare la quadra. Reduce dai convincenti successi a Digione e contro i volenterosi, ma nulla più, kosovari del Bashkimi, Reggio affronta la seconda delle tre contese di fila sul campo amico incrociando i guantoni con i balcanici, anch’essi a punteggio pieno dopo avere regolato con scioltezza il Bashkimi (93-79) e i francesi. Chi si aggiudicherà l’incontro di stasera si prenderà quindi la leadership del gruppo J e piazzerà una pesante ipoteca sul passaggio del turno.

L’Una Hotels si presenta divisa tra qualche certezza, individuale, e parecchie incertezze. Su tutte le difficoltà in fase difensiva, che è uno dei pallini di Priftis, e l’apporto degli italiani. Finora infatti Severini, Woldetensae (con l’eccezione della gara con Varese) Uglietti, apparso però in ripresa e, in parte, lo stesso Vitali, hanno spesso sottoperformato. La Fiba Cup può essere quindi l’occasione giusta per fare progressi. Cibona permettendo, che arriva al PalaBigi confidando nelle sue certezze: l’esterno Usa Justin Robertson, 19 punti di media sinora in Coppa, e la mira da cecchino (50% da 3) con visione di gioco (quasi 7 assist) dello sloveno Sisko e la consueta intensità del basket di scuola slava.

"E’ una partita cruciale per entrambe - ha dichiarato Priftis alla vigilia - specialmente per noi perché giochiamo in casa. Sappiamo che solo la prima del girone passa e c’è qualche chance per le seconde, ma vogliamo puntare a fare il meglio".

Charity partner di serata: Re.Ma.Re., associazione a sostegno di giovani affetti da malattie reumatiche.

Per i più piccoli un tocco di Halloween: i bimbi che si presenteranno in maschera riceveranno un dolce omaggio e i migliori travestimenti saranno premiati.