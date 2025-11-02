Una Hotels, debacle casalinga contro la corazzata Olimpia Milano

Reggio Emilia, 2 novembre 2025 – Serata decisamente negativa per la Una Hotels che esce sconfitta, al PalaBigi, dalla corazzata Olimpia Milano, e questo rientrerebbe nell’ordine delle cose e del pronostico, ma si arrende troppo presto e giocando davvero malissimo.

Soprattutto mette sul parquet pochissima intensità e grinta, cosa imperdonabile per una squadra di caratura tecnica oggettivamente inferiore ma che, proprio per questo, dovrebbe sputare sangue in campo. Cosa che ieri sera non è, purtroppo per Reggio, accaduta.

A salvarsi, in casa reggiana, solo il giovane prospetto Deme, che Priftis lancia in quintetto al posto dell’infortunato Cheatham, il quale non demerita e si guadagna la pagnotta, la dedizione alla maglia del sempre encomiabile capitan Michele Vitali, e qualche sprazzo di Smith.

Contro una Reggio che, dicevamo scende in campo con ben poca “garra” e lucidità, mentre sarebbe stato lecito attendersi il contrario contro la squadra più forte della Seria A, l’Armani ha gioco facile e prendere subito un solido abbrivio: 4-17 a metà frazione. Bottino che le “scarpette rosse” si portano in dote sino alla sirena.

Nel secondo quarto il leit-motiv della contesa non cambia, la truppa di Messina continua a macinare punti e canestri, con soluzioni anche tutto sommato abbastanza facili, mentre l’Una Hotels è completamente “groggy” sui due lati del campo, con il solo veterano Smith a trovare qualche conclusione di classe. Che non evita ai suoi di imbarcare comunque molta acqua ma almeno di naufragare fragorosamente. Sicchè, al suono del tabellone che sancisce l’intervallo lungo, il tabellone indica un severo -25, ma poteva pure andare peggio.

Al ritorno sul parquet lo spartito della contesa non muta. L’Olimpia domina, l’Una Hotels subisce, su entrambi i lati del campo. Gli avversari, peraltro, scelgono di usare il fioretto più che la clava, ma questo non impedisce alla corazzata lombarda di mantenere vantaggi costanti tra i 20 e i 25 punti. Sottosoglia si arriva a fil di sirena grazie a una “bomba” di Vitali.

L’ultima frazione è un’agonia per la Una Hotels che, invece di reagire, sbraca completamente, concedendo canestri sin troppo facili agli avversari e dimostrando di avere già la testa negli spogliatoi. I biancorossi finiscono sotto di trenta lunghezze e ci restano sino alla sirena finale.

Il tabellino

UNA HOTELS: Barford 4, Woldetensae 2, Caupain 7, Williams 10, Smith 9, Uglietti 2, Severini, Deme 2, Echenique 14, Vitali 11, N.e.: Mainini e Abreu. All.: Priftis EA7: Mannion 13, Ellis 7, Tonut 6, Brooks 20, Leday 2, Ricci 9, Guduric 10, Diop 2, Shields 7, Nebo 10, Totè 7. N.e.: Dunston . All.: Messina Arbitri: Carmelo Lo Guzzo, Sergio Noce, Antonio Bartolomeo Parziali: 16-27, 28-53, 50-69 Note: spettatori:3772, tiri da 3: Unahotels 5/30, EA7 10/18; tiri liberi: Reggio Emilia 6/8, Milano 10/18. Rimbalzi: 33-41 (Williams 6, Brooks 9).