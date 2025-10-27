Una Hotels, difesa imbarazzante. Napoli macina canestri e vince

NAPOLI

95

UNA HOTELS

87

NAPOLI: Flagg 19, Mitrou-Long 23, El-Amin 6, Croswell 8, Faggian, Saccoccia, Gloria n.e., Treier 6, Gentile, Simms 8, Caruso 10, Bolton 13. All.: Magro.

UNA HOTELS: Barford 23, Woldetensae, Mainini n.e., Caupain 18, Williams 6, Smith 7, Uglietti 5, Severini 3, Deme n.e., Echenique 13, Vitali 4, Cheatham 8. All.: Priftis.

Arbitri: Bettini, Dori e Galasso

Parziali: 16-20, 42-38, 67-60.

Note: fallo tecnico a Priftis al 17’ T.lib.: Nap. 13/20, Reg. 12/18. Rimb.: Nap. 38, Reg. 39. Ass: Nap. 21, Reg. 17.

Seconda trasferta di campionato e seconda sconfitta per la Una Hotels, ma stavolta il ko è maturato in modo totalmente diverso da quella rimediato a Cantù. Se in Brianza era stato un black-out a condannare i biancorossi dopo un signor primo tempo, dall’ombra del Vesuvio, la truppa di coach Priftis torna con diverse note negative che il coach greco dovrà correggere. Non sarà facile, tra impegni europei che tolgono energie con conseguente poco tempo per preparare le gare di campionato e un calendario che nel giro di poco metterà di fronte le big Milano e Bologna.

Ma la Una Hotels deve trovare risposte da alcuni uomini, Williams e Severini su tutti, per inquadrare la sua identità, cambiando registro soprattutto in retroguardia.

L’inizio di gara è per chi si vuole godere una partita da Coca-Cola e pop-corn con una vera e propria sagra del tiro da tre in cui Flagg segna la metà dei punti degli azzurri mentre la Unahotels, pur fra qualche svarione difensivo, riesce ad andare al primo riposo con qualche punto di vantaggio. Ma nel secondo parziale, sono i padroni di casa a prendere in mano il pallino del gioco toccando diverse volte il +7, però grazie alle folate di Barford e soprattutto Caupain che firma un gioco da tre a 2 secondi dal gong, la Una Hotels riesce ad andare all’intervallo limitando i danni.

L’inizio della ripresa, purtroppo, è da film horror: Cheatam arriva a 4 falli in un amen e Napoli ne approfitta con Mitrou-Long senza però mai riuscire ad uccidere la partita fino a metà dell’ultimo quarto.

Dopo diversi passaggi a vuoto difensivi del team reggiano, gli azzurri di coach Magro arrivano al +14 (85-71 al 36’) con un tap-in in rovesciata di Flagg che è la foto della serata della retroguardia biancorossa, rimasta letteralmente a dormire sul tagliafuori. Partita finita? Macché! Una sfuriata di Echenique, un contropiede di Barford e una tripla di Caupain riportano Reggio sull’85-80 al 38’.

Bolton però si inventa il canestro della domenica che interrompe la rimonta; Barford, l’ultimo ad arrendersi insacca il -3 (88-85) a poco più di un minuto dal gong ma dall’altra parte Cheatam con una dormita colossale si perde Mitrou-long che segna da tre e mette la ciliegina sulla torta del suo match, mandando i titoli di coda.