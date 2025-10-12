Una Hotels, non fidarti di Cantù. Sarà inferocita dopo il -40 di Trento. E occhio al loro ottimo pick and roll

Mezzogiorno di fuoco per la Una Hotels che dovrà evitare di finire in padella. Il menù della seconda giornata di campionato prevede infatti la sfida con Cantù, matricola terribile che alla prima uscita è stata inaspettatamente travolta da Trento (-40) e che – proprio per questo – scenderà in campo davanti ai propri tifosi con gli occhi iniettati di sangue. Questo è quello che si aspetta coach Brienza, ma pure Priftis che in sede di presentazione della partita – oltre a qualche raccomandazione sulla lotta a rimbalzo – ha messo in guardia i suoi sulla ferocia con cui gli avversari vorranno impattare questo match.

Reggio si troverà di fronte una squadra che utilizza molto bene il ‘pick and roll’ e che può contare su un bel mix di veterani (da Moraschini all’ex De Nicolao) e ‘giovani rampanti’. Il primo nome della lista è quello di Grant Basile, lungo classe 2000 che abbina fisicità (206 cm e 108kg) ad una buonissima tecnica che gli permette di giocare sia vicino che lontano dal canestro. Nell’ultimo campionato di Serie A2 è stato il principale protagonista dei brianzoli segnando 15,8 punti di media e catturando 5,5 rimbalzi con il 40% al tiro da 3.

Un altro giocatore pericolosissimo è Giordano Bortolani, guardia tiratrice che a Milano non ha avuto lo spazio desiderato, ma che resta un attaccante di primo livello (in difesa concede qualcosa…) ed è in cerca di un rilancio. Al fianco di questi italiani si muovono americani affidabili come Xavier Sneed, ala piccola già vista a Brindisi nel ‘23-24, il lungo Oumar Ballo (213 per 118 kg al primo anno tra i pro dopo il college a Indiana) e soprattutto il play Jacob Gilyard. Il regista tascabile (174 cm) dopo una quarantina di partite in Nba tra Memphis e Brooklyn si sta costruendo una reputazione in Europa. L’anno scorso in Bundesliga ha messo a referto 12,3 punti e distribuito 4 assist, tirando con il 43% dalla lunga distanza.

Insomma, per la Pallacanestro Reggiana non sarà certamente una passeggiata, ma darà un primo feedback sulla consistenza di questo gruppo. I biancorossi, reduci dall’esordio vincente con Udine, dovranno alzare ulteriormente il livello di intensità in difesa (che resta la base per il successo), cercando però di trovare protagonisti diversi in attacco. Nella prima uscita ha funzionato bene l’asse play-pivot formato da Caupain ed Echenique, ma alla lunga non potrà essere l’unica risposta per trovare soluzioni offensive che non siano estemporanee. È auspicabile attendersi un passo in avanti anche da chi esce dalla panchina, come Severini, Uglietti e lo stesso Smith che in passato ha tolto spesso le castagne dal fuoco alla truppa di Priftis.