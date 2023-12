Una partenza memorabile. La Unahotels fa sognare

Una partenza memorabile. Un avvio di stagione che i tifosi biancorossi aspettavano da tempo e che ha riacceso un entusiasmo che era via via sbiadito per colpa di scelte tecniche che si sono spesso rivelate infelici. Il nuovo corso guidato da Coldebella e Priftis sta invece ridando slancio e scomodando paragoni importanti con un passato che profuma di gloria. Per ritrovare infatti almeno 7 vittorie dopo 11 giornate di campionato bisogna riavvolgere il nastro e tornare al 2016, quando i biancorossi erano addirittura a quota 8 successi e al secondo posto in classifica, dietro solo all’Armani Milano in vetta solitaria a 20. Era però una Grissin Bon reduce dalla seconda finale scudetto consecutiva e che, pur avendo perso i gemelli Lavrinovic e momentaneamente Kaukenas che poi rientrerà a stagione in corso, poteva contare su stelle del calibro di Della Valle, Polonara, Aradori, Julian Wright e Jalen Reynolds, solo per citarne alcuni. Altri tempi, altri budget e altre aspettative che peraltro in quell’occasione furono deluse, perchè quella squadra non diventò mai un vero collettivo e fu poi spazzata via da Avellino al primo turno playoff dopo aver concluso il suo percorso in regular season al sesto posto.

Per trovare invece un quinto posto dopo 11 giornate non si deve andare così indietro, perché a riuscirci fu la Unahotels di Martino che però, a quel punto del campionato, aveva un successo in meno a referto (6 vinte e 5 perse). Quella squadra staccò il pass per le Final Eight, ma poi crollò letteralmente fino a rendere necessario l’avvicendamento del tecnico molisano e l’arrivo di Caja che riuscì a raddrizzare una barca che stava pericolosamente affondando in classifica. In questa nuova avventura biancorossa invece sembrano esserci i margini per continuare a fare bene anche dopo aver certificato la qualificazione alla Coppa Italia. Un traguardo che dopo il blitz a Napoli è davvero vicinissimo e che con un successo con Brescia e qualche risultato favorevole potrebbe già arrivare nella prossima giornata, ma che ormai non dovrebbe essere in discussione.

Reggio tornerà quindi su un palcoscenico importantissimo dopo tre anni di assenza e questa volta vorrebbe recitare un ruolo da protagonista.

L’appuntamento è a Torino, dove dal 14 al 18 febbraio la kermesse coinvolgerà tutta la città con iniziative ad hoc.

Coldebella punito. Il giudice sportivo ha ha sanzionato il general manager biancorosso: per lui "inibizione per sette giorni, fino al 17 dicembre per comportamento irriguardoso, offensivo e protestatario nei confronti degli arbitri. Inibizione sostituita da ammenda pecuniaria di 5mila euro".

Francesco Pioppi