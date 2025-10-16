Una pazza Jesi ritrova la vittoria e il morale

GENERAL CONTRACTOR69POWER BASKET NOCERA62

GENERAL CONTRACTOR: Di Pizzo 6, Tamiozzo ne, Piccone 13, Bruno 2, Maglietti 10, Arrigoni 16, Palsson 10, Buscarini, Morino ne, Nicoli 10, Del Sole 2, Egbende ne. All. Marcello Ghizzinardi

POWER BASKET NOCERA INFERIORE: Donadio 6, Misolic 4, Czerapowicz 3, Soliani, Matrone 6, Nonkovic 5, Truglio 11, Guastamacchia 2, Cappelletti 8, Saladini 17. All, Antonino Sanfilippo

Arbitri: Settepanella (Te), Esposito (A.P.), Marianetti (Ch)

Parziali: 18-20, 37-31, 54-40

Il rigenerante brodino caldo, accompagnato dal consueto e indigesto finale con brivido, è quello che serviva alla General Contractor per ritrovare un minimo di serenità dopo tre sconfitte consecutive. Per la combattiva formazione campana la conferma dell’ultimo posto in classica, ma anche la consapevolezza che, giocando con questo spirito, arriveranno presto anche i risultati. Primo quarto in equilibrio, dopo la serata di tregenda di Pistoia Jesi limita le conclusioni dall’arco (2/9 all’intervallo lungo), e va a referto col minimo sindacale (12/27: 44%),dal campo. La Power non si perde d’animo e ribatte colpo su colpo per la parità all’11’ (20 pari). L’equilibrio si spezza all’improvviso un minuto dopo: minifuga campana (22-27) coi canestri di Matrone, micidiale risposta sull’asse Palsson-Arrigoni, Jesi alza le barriere in difesa e recupera una serie di palloni puntualmente trasformati in contropiede: 13 a 0 il parziale, massimo vantaggio del primo tempo + 8 (35-27) e fuga verso la vittoria a 1.42 dalla sirena dell’intervallo lungo. Decisivo l’allungo General al rientro. La Power fatica a reggere ritmi e fisicità avversari; l’accelerazione letale porta la firma dell’intera batteria degli esterni di casa: al 28’ (54-36) sfiorati i venti punti di vantaggio. La Power ci mette quello che resta di energie e di orgoglio, recupera coraggiosamente fino al – 3( 62-59), ma è troppo tardi. Al contrario degli avversari Jesi non ne azzecca una dall’arco, ma trova il provvidenziale canestro in acrobazia di Arrigoni e la tripla liberatoria di Palsson.

Gianni Angelucci