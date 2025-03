Una pimpante Unahotels travolge Sassari

UNAHOTELS 84 BANCO DI SARDEGNA 58

UNAHOTELS: Barford 15 (2/4, 3/6), Gallo 5 (1/1, 1/2) Winston 3 (0/1, 0/4), Faye 12 (3/7, 3/7), Smith 9 (3/7, 3/7), Uglietti 11 (3/7, 3/7), Fainke, Vitali 1 (0/3), Faried 9 (4/5), Grant 7 (3/3, 0/1), Chillo 2 (1/1, 0/3), Cheatham 10 (2/4, 2/5). All.: Priftis.

SASSARI: Cappelletti 2 (0/1, 0/3), Bibbins 5 (1/5, 1/5), Halilovic 16 (7/10), Fobbs 6 (2/6), Tambone (0/4), Veronesi 6 (0/2, 2/4), Bendzius 5 (1/4), Vincini (0/1), Sokolowski 7 (2/3, 1/2), Thomas 11 (4/11, 0/2). N.e.: Vasselli e Trucchetti. All.: Bulleri.

Arbitri: Lorenzo Baldini, Gabriele Bettini, Silvia Marziali

Parziali: 19-25, 43-37, 65-49

Note: spettatori: 3725; tiri da 3: Unahotels 10/34, Banco di Sardegna 5 /24; tiri liberi: Reggio Emilia 12/15, Sassari 11/15.

Importante successo in chiave playoff per la Unahotels. Che ci mette un quarto e mezzo per trovarne la combinazione, ma poi riesce a penetrare il caveau del Banco di Sardegna, saccheggiandolo senza patemi. La banda biancorossa trova protagonisti non scontati. A partire da Jaylen Barford che, esaltandosi nelle prime battute del match, accumula l’energia necessaria per diventarne un protagonista costante. Al suo fianco si distingue Uglietti, che gioca un match da gregario extralusso per grinta, intelligenza e discreta mira. Menzione d’onore, infine, per un Faried che mostra un atletismo devastante, dominando sotto le plance.

Due i momenti chiave della contesa. L’avvio del secondo periodo quando Priftis schiera contemporaneamente Faried, nell’inusitato ruolo di ala forte, e Faye, scombinando gli assetti tattici della Dinamo e propiziando il recupero biancorosso (Reggio aveva infatti chiuso sotto di 6 un non esaltante primo quarto). E poi i primi minuti del terzo quarto dove la Pallacanestro Reggiana prende in mano le redini dell’incontro, grazie a una difesa impeccabile, a una pregevole fase offensiva affidata alla mira di Cheatham e Barford e alla sapienza tattica di Winstoni.

Con questo successo l’Unahotels si issa al quarto posto, in coabitazione con Milano e Trapani che giocano oggi, e fa un ulteriore passo avanti verso i playoff. In termini di cronaca, l’inizio biancorosso è incerto, col solo Barford dentro alla sfida, che sigla 9 dei primi 11 punti reggiani. Lo score premia però la Dinamo più attenta in difesa. Nel secondo quarto Reggio mette la freccia, prima grazie alla mossa di Priftis poi con un ispirato Barford: break di 10-0 e vantaggio interno al 4’: 29-25. Approdati all’intervallo avanti 43-37, al ritorno sul parquet Smith e compagni tracciano il solco decisivo, colpendo dalla lunga con Cheatham e alzando l’intensità difensiva. Fattori che producono il +14 (57-43) del 6’. Da qui in poi è solo Pallacanestro Reggiana.