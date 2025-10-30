Una prova di forza per La T Gema. Annichilita l’Assigeco Piacenza

LA T TECNICA GEMA MCT

88

UCC ASSIGECO PIACENZA

62

MONTECATINI Burini 5, Jackson 19, Passoni 5, Fratto 3, Strautmanis 16, Bargnesi 17, Vedovato 16, D’Alessandro 6, Benvenuti 1, Del Vigna, Acunzo ne, Gulini ne. All. Andreazza

PIACENZA Mazzucchelli 3, Calbini 12, Pepper 7, Ferraro 12, Poggi 7, Valesin 12, Criconia 5, Fiorillo 2, Sarmiento 2, Kuot, Cattivelli, Reginelli ne. All. Manzo

ARBITRI Bonotto, Alessi, Forte

NOTE parziali 34-12, 47-26, 70-42

Ottiene il massimo dalla sfida con l’Assigeco Piacenza La T Tecnica Gema Montecatini: una prestazione "monstre", una vittoria comoda ben oltre le più rosee aspettative (88-62 il finale) e la possibilità di gestire le forze in vista della complicatissima trasferta di Orzinuovi. Quando si hanno le rotazioni ridotte all’osso sfruttare al meglio i momenti di massima energia diventa cruciale: è quello che La T Gema fa alla perfezione, rendendosi protagonista di un primo quarto in cui tutto riesce al meglio, su entrambi i lati del campo. Strautmanis fa l’mvp, Jackson è il solito cecchino, la difesa funziona a meraviglia, anche perché Passoni è uno e trino, e dalla panchina Bargnesi e Vedovato non fanno mancare il loro contributo. Alla prima sirena il parziale è esagerato (34-12) e per Piacenza poteva addirittura andare peggio senza il "rigore" in movimento sbagliato da Passoni e il tecnico rimediato da coach Andreazza.

Coach Manzo mischia e rimischia le carte ma il livello di fisicità messo in campo da D’Alessandro e compagni fa sembrare piccola piccola la sua Assigeco: dopo quasi sette minuti del secondo quarto gli ospiti hanno messo a referto soltanto 3 punti, per la miseria di 15 complessivi in 17 giri di lancette. Montecatini ha così gioco facile nello scavare ulteriormente il solco nei confronti degli avversari pur sporcando e non poco le proprie percentuali al tiro. 47-26 è il parziale all’intervallo lungo. Jackson irride a turno chi ha davanti stampandogli in faccia una tripla: con l’americano sul parquet il tassametro offensivo dei "leoni" riprende a correre a pieno regime, e con esso torna ad aumentare anche il divario fra le due contendenti, che arriva a toccare anche il +33 in favore dei termali a metà quarto periodo. Margine oltremodo rassicurante, che fa scattare il garbage time e turn-over.

Filippo Palazzoni