Una Rinascita formato trasferta. Simioni: "La chiave è la continuità"

È tris in trasferta per la Dole, che al termine di 40 minuti passati sempre al comando chiude sul +19 a Mestre con la Gemini. Nelle tre vittorie, un margine medio di 13.7 punti. Rbr domina e soprattutto reagisce dopo il brutto ko casalingo con Bergamo. "Abbiamo lasciato dei punti di troppo agli avversari in questo inizio di campionato – dichiara Alessandro Simioni –. Siamo andati a Mestre per prenderci una vittoria e così abbiamo fatto. È stata una partita che abbiamo subito iniziato bene, sia in difesa e sia in attacco. Devo dire che siamo stati bravi a indirizzarla dove volevamo noi. I nostri avversari venivano da un avvio di campionato molto interessante, in cui avevano centrato tre vittorie di fila con Roseto, Cento e Ruvo, per cui sapevamo che avremmo incontrato una squadra in fiducia e non facile da affrontare. Siamo stati bravi e ora non resta che continuare così".

Quel che chiedeva Sandro Dell’Agnello nel prepartita erano energia e continuità e la Dole ha risposto presente. "C’è stata continuità e non siamo mai andati sotto a un certo vantaggio – prosegue il centro di Abano Terme –. Forse solo nel terzo quarto, quando abbiamo subito tantissimi punti (28, ma 26 segnati), si è interrotta un po’ quella tendenza. Lì potevamo fare meglio, ma ci siamo rimessi subito in carreggiata e credo che alla fine abbiamo controllato bene il tentativo di ritorno dei nostri avversari". Al netto della forza di Rieti e Bergamo, superiore a quella di una Milano senza Gentile, di Cremona e di Mestre, stupisce la differenza nel rendimento dei biancorossi in casa e fuori.

"Bisogna portare la Rimini versione esterna anche in casa – sentenzia Simioni – sfruttando anche tutto l’entusiasmo che ci regala il nostro pubblico da vicino. Non deve rappresentare una pressione, ma una spinta in più. Il tutto per andare via sulle ali dell’entusiasmo fin dall’inizio. Con ritmi alti e difese intense". A preoccupare, in un quarto periodo tutto sommato tranquillo dal punto di vista del punteggio, è stata l’uscita di scena di Assane Sankare per un fastidio al ginocchio. Il giocatore, già reduce da una stagione interamente passata ai box, è stato sostituito a 7’19’’ dalla fine e non è più rientrato. Nella giornata successiva, quella di ieri, l’allarme sembra essere rientrato. Non dovrebbe essere nulla di grave e, a meno di nuovi fastidi o sensazioni negative da parte del giocatore stesso, Sankare potrebbe riprendere subito gli allenamenti. Per quanto riguarda Camara, il rientro pare essere imminente, come ha annunciato Sandro Dell’Agnello nel post partita del Taliercio.

Loriano Zannoni