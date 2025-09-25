Una sola donna al comando. Zanotti, unica allenatrice nella serie A femminile: "Ancora troppi uomini»

Dopo un’estate segnata dalle voci e dalla proposta di sedersi sulla panchina della Germani Brescia, vicecampione d’Italia, Cinzia Zanotti ha scelto di proseguire la propria strada al Geas. Classe 1964, bresciana di Chiari, 113 presenze in Nazionale, tre Europei e un Mondiale disputati, da giocatrice ha vestito le maglie di Milano e Vicenza prima di intraprendere la carriera da allenatrice. Dal 2013 guida la prima squadra del Geas, una delle società più titolate del basket femminile italiano. Per lei niente di nuovo sotto il sole, e non potrebbe essere altrimenti per chi da anni scrive la storia del basket di Sesto San Giovanni e non solo. Ma anche un’unicità: poteva essere la prima donna ad allenare nella massima serie del basket maschile, resta l’unica in quello femminile.

Coach Zanotti, l’offerta della Germani Brescia ha acceso un dibattito. Che cosa le è rimasto dentro? "Il pensiero. Non ci avevo mai riflettuto prima, ma il pensiero ce l’ho e rimane lì. Mi piace allenare le donne, non ho mai avuto l’idea del basket maschile".

Perché secondo lei in Italia non abbiamo ancora una donna sulla panchina di una squadra femminile di alto livello? "Sia chiaro, non ho mai visto il salto nel maschile come un limite, solo che non ci avevo mai pensato. Dovrebbe essere una cosa naturale, ma evidentemente non lo è. C’è una non considerazione da parte degli staff dirigenziali. E anche nelle dirigenze stesse ci sono per lo più uomini. Se vogliamo, è come un cerchio che si chiude. Credo che allenare venga ancora visto come qualcosa di più maschile che femminile".

Il bronzo europeo delle azzurre ha dato un grande segnale. Quanto può pesare? "La Nazionale è un traino importantissimo. È andata sulla Rai, su Sky, ha giocato un Europeo straordinario, a un passo dalla finale. È stata una squadra coinvolgente, con contenuti tecnici importanti. Speriamo che serva a far iscrivere più bambine al basket, ma ancora non basta".

Quali sono oggi le criticità maggiori del movimento? "Il campionato è monco, siamo in 11 in A1 e 13 in A2. Serve una pianificazione più attenta, un’organizzazione diversa, e ogni società dovrebbe pensare di più al marketing. Mancano i numeri, mancano gli impianti: guardate anche solo a quello che succede a Milano, dove l’Olimpia lascia il Forum per le Olimpiadi e va all’Allianz, ma per noi è un obiettivo non credibile. È un problema per crescere".

Perché oggi una bambina dovrebbe scegliere il basket e non un altro sport? "Il basket non è facile da insegnare. Ci sono tante regole, il contatto fisico, la gestione della palla. La pallavolo e altri sport senza contatto hanno più appeal, e si possono tenere in strutture più limitate come metratura. Ma è importante insistere e creare percorsi di crescita".

Sul Geas: con quali ambizioni affrontate la nuova stagione? "Non voglio pensare a un risultato prefissato. Vogliamo vivere giorno per giorno, con la consapevolezza delle ragazze e la loro voglia di dare tutto. L’obiettivo minimo sono i playoff, con una buona squadra che mixa giovani e meno giovani".

C’è differenza tra basket maschile e femminile? "I vertici sono simili: Schio e Reyer nel femminile, Olimpia e Virtus nel maschile. Ovviamente, nel maschile la presenza di tanti stranieri rende tutto meno prevedibile".

Come si lavora sul mercato? "Seguire i college è fondamentale: una rookie l’abbiamo presa proprio lì. Devi rapportarti con gli agenti e, per le giovani di prospettiva europea, giocare le coppe è decisivo".

Per Cinzia Zanotti la ripartenza è vicina. Sempre alla Geas, dopo il tanto caos mediatico estivo. Gli uomini possono attendere, la rivoluzione deve ancora arrivare nel femminile.