Da precario a certezza. Sarà davvero questa l’evoluzione di Darion Atkins, passato in poche settimane dal possibile ‘taglio’ a un ruolo da protagonista nel (nuovo) scacchiere di Priftis?

Le risposte le daranno le prossime gare, ma i segnali da parte dell’ala-pivot sono già arrivati in modo forte e chiaro, prima in campionato e poi alle Final Eight. Ora la prova del bove sarà la convivenza con Black che assieme a Faye si dividerà i minuti da centro.

Atkins siamo arrivati a 2/3 di stagione qual è il suo bilancio personale oltre che di squadra?

"Penso che nel complesso la nostra sia una stagione estremamente positiva. Abbiamo affrontato tante sfide ed altrettante ne avremo di fronte in questo finale, al di là degli alti e bassi credo che sia stata intrapresa la strada giusta: ora dobbiamo continuare a seguirla per finire al meglio".

Con l’uscita di un’ala pura come Hervey e l’innesto di un centro come Black la squadra ha cambiato assetto, quali sono le "nuove" richieste di Priftis? Quali sono le prime impressioni sul nuovo arrivato?

"Sicuramente da adesso mi sposterò molto di più sul numero ‘4’ e farò le cose che bisogna fare per essere efficaci in quella posizione. È un ruolo che ho già ricoperto in passato in altre squadre, quindi non è di certo una novità assoluta. L’innesto di Tarik è davvero una grande aggiunta al nostro reparto lunghi: è un giocatore di grande presenza in area sia in attacco che in difesa ed è sicuramente quello che ci serviva per bilanciare in modo ancora migliore il nostro gioco interno ed esterno".

Nelle settimane scorse sembrava potesse essere sotto esame anche la sua posizione, ma lei ha sempre risposto con delle buonissime prestazioni sul campo. È la prima volta che si sente messo in discussione? Come si convive con una situazione del genere?

"Ormai sono un veterano e ne ho già passate tante: so che la cosa più importante è continuare a giocare, restando concentrati su quello che è il nostro lavoro quotidiano. Gli alti e bassi ci saranno sempre nella vita e la cosa importante è come rispondere alle difficoltà. Dei ‘rumors’, vi dico la verità, non mi interessa: so bene chi sono e cosa posso dare alla mia squadra ed è l’unica cosa che conta".

Sabato affronterà Trento, il suo recente passato: che partita si aspetta dal punto di vista tattico?

"Al di là del valore di Trento, che tutti conosciamo bene, dipende da noi: dobbiamo giocare un basket intelligente ed aggressivo in entrambi i lati del campo, come abbiamo dimostrato di poter fare. Se riusciamo a fare queste due cose, allora avremo le carte in regola per portare a casa un match che sicuramente è molto importante per la nostra classifica".