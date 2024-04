Una super Stosa sbanca Casale Monferrato. Rossoblù da applausi: conquistati i play-off

CASALE

CASALE: Giacomelli, De Ros 10, Kamar ne, Sirchia 5, Formenti 5, Avonto 23, Raiteri 11, Dimitrov 14, Milano ne, Minelle ne, Galluzzo 2, Rosso 11. Allenatore Arioli.

STOSA: Berardi 3, Bolis 3, Bartoletti 18, Dal Maso 15, Bruttini ne, Laffitte 5, Olleia 4, Costantini, Calvellini 13, Diminic 16, Lombardo 7. Allenatore Ceccarelli.

Parziali: 21-26; 34-46; 60-66.

CASALE MONFERRATO – Una grande Stosa fa il colpaccio nel Monferrato e si guadagna la matematica dell’accesso ai play-off. Con una prova solida i rossoblù conducono dall’inizio alla fine riscattando il ko dell’andata. Partenza a razzo della Virtus che difende forte e trova in attacco i punti dello 0-8 dopo solo 2’. I padroni di casa fanno fatica a pareggiare l’intensità e segnano solamente dalla lunetta (3-8 al 4’). Un paio di errori offensivi dei rossoblù scatenano la transizione di Casale che a metà del quarto mette per la prima volta la testa avanti (11-10). I locali allungano sul +3 ma la Stosa, che prova a gettare nella mischia Calvellini nonostante i problemi fisici, risponde con Bartoletti e Diminic trovando il nuovo vantaggio sul 20-21. La tripla di Dal Maso porta la Stosa sul 21-26 di fine prima frazione.

I rossoblù iniziano il secondo quarto alla grande: Costantini si francobolla a Formenti, Dal Maso sotto le plance è incontenibile, mentre Laffitte e Calvellini portano a spasso i diretti avversari mettendo a segno un parziale importante che fa volare la Stosa sul 23-35 a 7’44’’ dall’intervallo lungo. La Virtus sbaglia tantissimo dalla lunetta (8 liberi sbagliati nei primi 20’) non riuscendo ad allungare nel punteggio. La Junior torna a -8 grazie ai canestri di Avonto, ma la Stosa è viva e torna in doppia cifra di vantaggio sul finire di tempo con un canestro di Bartoletti e uno di Diminic al termine di un ottimo gioco a 2 con il playmaker senese. I virtussini toccano il +13 in avvio di terzo periodo ma i protagonisti che non ti aspetti, Avonto e Reiteri, confezionano da soli il break che riporta Casale a -6. La formazione di Piazzetta Don Perucatti però non molla di un centimetro e grazie alle iniziative di Lombardo e Calvellini si riporta sul +11 a 4’ dalla fine del terzo parziale. La Virtus mantiene 11 punti di margine fino a 40’’ dalla fine quando una fiammata locale consente alla Junior di avvicinarsi a -6 alla terza sirena. La Junior prova a rientrare in partita nell’ultimo periodo: Formenti segna il suo primo canestro dal campo e porta Casale a -6 a 6’14’’ dalla fine. Dimitrov segna da tutte le posizioni ed i locali tornano fino a -3. La Stosa però non si disunisce e Dal Maso e Bartoletti insieme ai liberi di Calvellini mettono i sigilli alla vittoria-playoff.