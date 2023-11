Unahotels. Altri due allenamenti per i biancorossi

Allenamento all’ora di pranzo al PalaBigi per la Pallacanestro Reggiana che poi a oggi pomeriggio partirà per Trento. Domattina coach Priftis ha infatti previsto una rifinitura sul campo della Dolomiti Energia in vista della palla a due che arriverà alle 18,15. Il match sarà trasmesso in diretta e in chiaro anche sul canale D-Max oltre che, come di consueto, in streaming su Dazn. Ancora niente da fare per Lorenzo Uglietti che è fermo ai box dal giorno successivo alla sfida con Milano del 15 ottobre per la frattura al dito mignolo della mano destra (quella con cui tira). Il giocatore - che andrà comunque in panchina per stare assieme ai compagni - è sulla via della guarigione e ha sempre svolto il lavoro aerobico e senza contatti indossando un mini tutore, ma gli ci vorrà ancora qualche giorno prima del via libera definitivo. La speranza è di rivederlo sul parquet con Pistoia (domenica 12) o Tortona (domenica 19).