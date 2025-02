Unahotels, caccia al blitz. Ma Treviso è squadra ostica. Gioca Faried o Goumbald?

A caccia del blitz per corroborare l’obiettivo playoff, con un occhio alla vicina Final-Eight di Coppa Italia, l’unica competizione della palla a spicchi nazionale realmente contendibile al duopolio Milano-Bologna. Con questi obiettivi nel mirino l’Unahotels sale oggi pomeriggio nella Marca veneta per affrontare una Treviso dal rendimento stagionale quanto mai altalenante, dove ha alternato buone vittorie in sequenza a sconfitte in serie, spesso condite da brutte prestazioni.

La Nutribullet del periodo infatti, prima di bersi un brodino in casa del fanalino di coda Pistoia, aveva messo insieme tre sconfitte consecutive, mostrando qualche crepa nelle pur discrete certezze messe insieme sino all’inizio di gennaio. Tuttavia trattasi di formazione quadrata e tatticamente disciplinata, come sono d’abitudine quelle guidate dall’esperto Frank Vitucci, un mix ostico da affrontare per la Reggio di questa annata. Attualmente nona a quota 16 punti, la squadra veneta ha assoluta necessità di non perdere colpi sul parquet amico, per non vedersi allontanare sempre di più il treno che porta alla post-season, distante al momento quattro lunghezze.

Dal canto suo la Pallacanestro Reggiana, dopo il blitz di Tortona che le ha fruttato il 2-0 nello scontro diretto coi piemontesi, ha l’occasione di fare altrettanto con gli avversari di giornata, già battuti nettamente, 88-64, al PalaBigi lo scorso ottobre. Con un Barford in grande spolvero (24 punti) e Faye dominatore dell’area: 14 rimbalzi. Un successo sul campo dei biancoblu dell’amato ex Olisevicius non solo permetterebbe a Winston e compagni di fare un balzo molto importante in chiave playoff, ma sarebbe un ottimo viatico anche in vista dei quarti di Coppa Italia contro Trento.

Per riuscirci, similmente a quanto avvenuto sabato scorso con la Vanoli, i biancorossi dovranno sicuramente sfruttare la superiorità sottocanestro (l’Unahotels è il team che in serie A prende più rimbalzi, oltre 13 offensivi tra l’altro, Treviso è appena undicesima) ed è per questo che nel ballottaggio tra Faried e Goumbald, Priftis potrebbe optare per la fisicità del lungo Usa, in luogo del dinamismo del caraibico. A meno che non intenda preservare l’ex Denver Nuggets, in particolare dopo le fatiche di coppa europea (dal punto di vista fisico "Manimal" pare patire parecchio il doppio impegno) per il match alle Final-Eight contando sull’affidabilità di Gombauld che il suo comunque lo fa sempre.

Per il resto saranno l’intensità difensiva e le percentuali al tiro da 3 gli altri fattori chiave dell’odierna contesa. Reggio ha bisogno di ritrovare il miglior Winston, apparso un po’ imballato martedì in Turchia dopo il rientro dal guaio fisico patito. Contando, si auspica, sulla grinta di Barford e il talento di Jamar Smith che sia nel match di campionato con Cremona, che soprattutto in Bcl, ha mostrato concreti segnali di recupero.