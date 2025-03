Unahotels: coach Priftis ieri ha presentato la partita. "Bologna super, ma noi ci crediamo»

"Conosciamo la forza e la qualità della Virtus Bologna e ci aspetta sicuramente una partita difficile e in un periodo denso di impegni sia per noi che per loro, ma il desiderio di vittoria dovrà superare la fatica". Così coach Dimitris Priftis in vista del derby della via Emilia, in programma lunedì sera alle 19,45 alla ‘Segafredo Arena’ e che sarà arbitrato da Rossi, Lanzarini e Galasso.

A livello tattico sono diversi gli aspetti che andranno tenuti presenti, in primis il discorso ‘rimbalzi’ dove Reggio potrebbe avere un vantaggio: "Questo sicuramente potrà essere un fattore importante, ma ce ne sono anche altri - prosegue il coach greco - penso alle palle perse, alla difesa in transizione e anche al fatto che abbiano uno dei migliori giocatori in uscita dai blocchi di tutto il campionato (Belinelli, ndr)".

Tutte situazioni che dovranno spingere la Unahotels ad avere: "Attenzione alla nostra esecuzione in attacco per evitare di concedergli troppi contropiedi e poi dei canestri facili".

Al di là di come andrà a finire la sfida con la Virtus Bologna, il percorso della Pallacanestro Reggiana è comunque lusinghiero: "Siamo fieri di essere quasi ad aprile e di essere ancora in lotta su tutti i fronti anche se ovviamente il carico di lavoro è davvero molto importante". Poi la chiosa con una nota di colore in riferimento al premio di Mvp che gli è stato consegnato dallo sponsor ‘Medici’ dopo il successo sul Petkim Spor: "I veri Mvp sono i giocatori perché sono loro che scendono in campo, ma è chiaro che il mio compito, così come quello di tutte le componenti che arrivano fino alle persone dell’ufficio, è quello di supportarli il più possibile e in ogni modo. È stato senza dubbio il momento ideale per fare un po’ di festa tutti assieme e condividere un bel traguardo per il nostro club che è entrato nelle otto della Basketball Champions League".

Francesco Pioppi