Unahotels cuore grande: espugnata Treviso. Battaglia vinta dopo un supplementare

TREVISO 90 UNAHOTELS 94 dts

TREVISO: Bowman 17 (2/4, 2/3), Harrison 13 (2/3, 2/5), Torresani 4 (2/2, 0/2), De Marchi n.e, Mascolo 10 (5/11, 0/1), Mazzola (0/2 da 3), Mezzanotte, Caroline 6 (1/4, 1/2), Pellegrino 3 (1/2 da 2), Olisevicius 19 (3/5, 2/7), Paulicap 16 (6/8 da 2), Macura (1/3, 0/1). All.: Vitucci.

UNAHOTELS: Barford 14 (5/10, 1/6), Gallo n.e., Winston 19 (2/5, 3/7), Faye 4 (2/7 da 2), Smith 19 (4/7, 3/8), Uglietti 5 (2/5, 0/1), Fainke 2 (1/1 da 2), Vitali 8 (0/1, 2/3), Faried 10 (5/6 da 2), Grant (0/1 da 3), Chillo (0/1 da 3), Cheatam 13 (2/5, 3/6). All.: Priftis.

Arbitri: Sahin, Valzani, Nicolini.

Parziali: 26-18, 48-40, 60-59, 77-77.

Note: usciti per 5 falli Winston e Faye. T.lib.: Tre. 23/30, Reg. 12/19. Rimb.: Tre. 36, Reg. 47. Ass: Tre. 15, Reg. 16.

Consiglio da veri amici: se avete due soldi da scommettere, non fatelo contro la Unahotels, nemmeno quando tutto sembra andare di traverso. Nonostante i problemi di falli, alcune situazioni fisiche da gestire, due supplementari in meno di una settimana e l’infortunio a Faried nel primo tempo, la truppa di coach Priftis conquista a Treviso due punti di platino poiché lascia i veneti a -8 in classifica con gli scontri diretti a favore e compie così un enorme passo avanti in ottica playoff.

La partenza è shock: Treviso sembra un tritatutto (24-9 al 6’) ma l’entrata in campo della "second unit" biancorossa regala più equilibrio alla Unahotels che, grazie al vantaggio sotto le plance, ritorna nel match con i secondi tiri di Faye e due alley-hoop di Faried. I due lunghi però escono di scena: il primo con tre falli sul groppone, il secondo per una gomitata di Mazzola all’arcata sopraccigliare destra che non lo ha più fatto rientrare sul parquet per precauzione e le cure mediche del caso. Nel secondo tempo con le rotazioni già ridotte all’osso, la piaga dei falli non si placa: Priftis è così costretto a buttare sul parquet Fainke che fin qui aveva giocato solo 4 minuti in tutta la stagione. Risultato? Primo canestro in A del baby maliano e grazie al marchio di fabbrica Unahotels, ovvero la difesa, parte una costante rimonta, culminata con il canestro di Barford al 29’ per il primo vantaggio biancorosso del match (58-59). Si arriva così alla volata finale con un botta e risposta continuo; Faye domina ancora sotto canestro e Barford passa all’incasso per il 74-77, ma l’urlo della vittoria viene strozzato da una tripla di Harrison a 9" dal gong e dal mancato canestro della vittoria di Winston sul tiro successivo. Nel supplementare, ci pensa un letale Cheatam a spezzare l’equilibrio con due triple; la firma finale però è del chirurgo Jamar Smith che insacca la bomba dell’83-90 al 44’ mandando i titoli di coda e mimando il gesto delle "big balls", ovvero gli attributi che, di sicuro, a questa Unahotels non mancano proprio.