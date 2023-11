Unahotels: fragorosa disfatta in laguna

VENEZIA

90

REGGIO EMILIA

70

UMANA REYER VENEZIA: Spissu 2 (01, 02), Casarin 15 (34, 35), Tucker 11 (13, 13), Simms 12 (25, 24), Tessitori 13 (46, 12); De Nicolao, O’Connell 6 (36, 01), Parks 6 (02, 23), Iannuzzi 2 (11), Wiltjer 23 (811, 26) Janelidze (01). All.: Spahija.

UNAHOTELS REGGIO EMILIA: Uglietti 2, Galloway 23 (48, 411), Vitali 4 (22, 02), Hervey 10 (48, 04), Atkins 8 (37); Smith 7 (24, 14), Grant 4 (23, 01), Cipolla 2 (12), Weber 8 (45), Chillo 2 (01 da3) Faye. N.e.: Camara. All.: Priftis.

Arbitri: Sahin, Bongiorni, Marziali.

Parziali: 34-21, 54-37; 75-53

Note T.l.: Ven 1314 Reg 1115. Rimb.: Ven 37 (Parks 6) Reg 33 (Atkins 8). Ass.: Ven 29 (Tucker 7) Reg 13 (Weber e Smith 3).

La Pallacanestro Reggiana affonda in laguna e incassa la seconda sconfitta di fila. Nel giorno in cui ci si attendeva una risposta forte dal punto di vista emotivo ancor prima che tecnico, arriva invece una fragorosa disfatta. La squadra di Priftis infatti aveva già perso le speranze dopo 11 minuti e 13 secondi, ritrovandosi sotto di 18, con 12 palloni persi e 41 punti concessi agli avversari. A nulla è servito mettere in quintetto Uglietti e Atkins al posto di Weber e Faye: l’Unahotels si è sciolta come neve al sole alle prime difficoltà. E come ha già fatto troppe volte quest’anno. L’aggravante arriva dai segnali di frustrazione evidenziati anche tra compagni di squadra. I biancorossi non sono sembrati una squadra, ma un’accozzaglia di solisti che a turno hanno tentato di soddisfare il proprio ego e sistemare il tabellino. Con queste premesse la partita non è esistita. Il -14 firmato da Galloway all’inizio della ripresa è stato solo un’illusione. Venezia ha meriti che le vanno riconosciuti, ma per arrivare a 29 assist di squadra come ha fatto la Reyer devi avere di fronte (di solito) un avversario di una categoria inferiore e che ti concede di far circolare la palla serenamente. Quella che inizierà oggi sarà una delle settimane più delicate della stagione, perché bisognerà preparare il prossimo fondamentale impegno con Pesaro (sabato alle 20,30) e contemporaneamente iniziare a cambiare qualcosa. Facendo anche scelte nette e intervenendo sul mercato. Un lavoro che toccherà al gm Coldebella che dopo un buonissimo lavoro estivo dovrà apportare i correttivi per non sprecare l’ottimo potenziale del roster. Il tempo sta dicendo che non è solo ‘colpa’ di Atkins o del ‘centrone’ che non c’è. Andranno valutati a fondo in primis i cervelli e in un secondo momento i ruoli…

Classifica: Bologna, Brescia, Napoli, Venezia 14 punti; Trento 12; Milano, Reggio Emilia, Tortona 10; Cremona, Pesaro, Pistoia, Scafati 8; Varese, Sassari 6; Brindisi 2; Treviso 0.