Unahotels: futuro incerto per Michele Vitali, Luca Severini possibile rinforzo

Sono giorni decisivi per il futuro di Michele Vitali con la canotta biancorossa e, di conseguenza, per la costruzione del prossimo roster della Unahotels. È questo il primo bivio di fronte a cui si trova il neo dg biancorosso Marco Sambugaro che sta parlando con l’entourage del giocatore per arrivare a una fumata bianca, ma che allo stesso tempo non intende fare follie che poi condizionerebbero il resto del budget. Il capitano è un giocatore molto gradito a Priftis che vorrebbe averlo come punto di riferimento (anche) nello spogliatoio, ma sempre con la consapevolezza di come le parti abbiano l’esigenza di trovarsi a metà strada. La proposta di Sambugaro è chiara e racconta di un contratto di due anni (1+1) con cifre in linea col mercato attuale, ma al di sotto di quelle che sono state le richieste iniziali dell’ala che il 31 ottobre compie 34 anni.

Da una parte c’è la comprensibile esigenza dell’atleta di monetizzare il più possibile quello che potrebbe essere l’ultimo accordo importante della carriera, dall’altra c’è quella del club di far quadrare i conti. Nel giro di un paio di giorni si saprà la risposta e da qui in poi ci si muoverà di conseguenza con un mercato, come quello degli italiani, che è sempre il più difficile da affrontare. Smentiti in maniera categorica i rumors che parlavano di un interesse della Pallacanestro Reggiana per la guardia-ala Riccardo Visconti, sono invece da tenere ben presenti quelli che riguardano Luca Severini che potrebbe lasciare Tortona dopo cinque stagioni. L’ala grande classe ’96 – stabilmente nel giro della nazionale – diventerebbe uno dei pezzi pregiati del mercato ‘azzurro’ e Reggio, in poche parole, potrebbe anche decidere di investire su di lui le risorse inizialmente pensate per Michele Vitali per farne un punto di riferimento della nuova Unahotels. Non è detto che uno escluda l’altro, ma è possibile. La destinazione sembra essere gradita dallo stesso Severini che dopo tanti campionati in crescita costante, nell’ultimo biennio si è un po’ fermato. Se dovesse realizzarsi questo scenario, Sambugaro potrebbe poi optare per un’ala piccola straniera che prenda il posto di Vitali con l’ex Tortona che diventerebbe, di fatto, il cambio di lusso di Cheatham con cui già da settimane si sta cercando l’intesa per una conferma. Per quel che riguarda il mercato degli italiani piace Giordano Bortolani, ma sulla guardia si sta scatenando una vera e propria asta al rialzo che vedrebbe Trento in pole position per assicurarsi le sue prestazioni. Vedremo quali saranno gli sviluppi, ma la conferma (o meno) di Vitali genererà una sorta di ‘effetto domino’ sulla costruzione della squadra.