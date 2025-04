Unahotels: le giovanili

Si conclude al quarto posto la regular-season per l’Under 19 di coach Rossetti che nell’ultima giornata supera Bergamo per 72-66 grazie a Deme (21 punti e 9 rimbalzi), Bonaretti (13) e Suljanovic (10). Curiosità di serata, la leggenda coach Rick Pitino, ora allenatore del college di St.John’s, era presente al PalaBigi per assistere alla partita, in particolare per visionare Imran Suljanovic su cui ha messo gli occhi per reclutarlo.

I baby biancorossi (Suljanovic 20, Deme 17, Luca Manfredotti 14, Yadde 12) si erano comunque assicurati la quarta piazza vincendo il recupero contro Casalpusterlengo per 103-69 grazie ad un parziale di 31-17 nel terzo quarto.

Nel concentramento degli spareggi del 14-15 aprile per accedere alle finali tricolore, la Unahotels di coach Rossetti, in semifinale incontrerà Napoli; in caso di passaggio del turno, i biancorossi se la vedranno con Torino e San Lazzaro. Se la Unahotels riuscirà a vincere entrambe le gare, staccherà il pass per le finali nazionali in programma a Roma dal 28 aprile al 4 maggio.

Vittoria da sballo e vetta solitaria per gli Under 17 (Alessandro Manfredotti 29, Abreu 27, Luca Manfredotti 22) di coach Consolini che, nello scontro al vertice del girone Interregionale, piegano Trento per 102-97, compiendo così un bel passo avanti verso la qualificazione alle finali nazionali.

Kappao per l’Under 15 (Mambriani 20) sul campo dell’International Imola per 66-46. Continua a macinare gioco e vittorie l’Under 14 (Manzini 22, Ferri 18, Bizzarri 13, Ghizzoni 10) che supera Fidenza per 107-60, chiudendo la pratica con un parziale di 29-8 nel terzo quarto. Blitz dell’Under 13 (Rossetti 19, Camerzan 12, Rota 12, Botti 10) che sbanca Imola per 84-56 e resta salda al secondo posto.

