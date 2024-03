Unahotels, liberati dal male oscuro. A Treviso fai scattare la scintilla

L’ottimo comportamento alle Final-Eight di Coppa Italia, giocate a Torino, avrà guarito l’Unahotels dal mal di trasferta? Quel morbo che in campionato affligge i biancorossi, discreti quinti in classifica peraltro, in pratica dal 10 dicembre: data dell’ultimo blitz esterno in quel di Napoli. Male oscuro che li ha portati, successivamente, a incamerare un poker di pesantissime sconfitte consecutive lontano dal PalaBigi: Varese (-23), Scafati (-26), Tortona (-29) e Brescia (-23) per giunta maturate con una resa senza condizioni dopo i primi minuti di gioco.

Una risposta arriverà già dal test odierno al PalaVerde, contro Treviso dell’ex Osvaldas Olisevicius (col dente avvelenato, per non essere stato confermato?). Di sicuro il primo obiettivo della truppa di Priftis dovrà essere quello di competere con solidità. Citando John Wooden, uno dei grandi maestri della palla a spicchi: "Se hai dato tutto hai vinto, se non hai dato tutto hai comunque perso, il tabellone è un’altra cosa", è questo che oggi dovranno fare capitan Vitali (foto) e compagni: giocare con intensità, aggressività, dedizione e impegno per tutti i quaranta minuti. Se invece l’Unahotels proseguirà nel solco degli ultimi tre mesi, inanellando l’ennesima trasferta disastrosa, allora saranno legittime ulteriori critiche sulla forza mentale del gruppo, in attesa di ritrovarsi tra una settimana nella "comfort zone" di via Guasco dove, invece, il vascello biancorosso viaggia a tutta forza, con oltre l’80% di vittorie. Posto questo, uscire dalla sfida con la Nutribullet con due punti in tasca sarebbe importante in tema di cavalcata verso i playoff, tanto più che nel rush finale della regular-season i successi esterni calano, in generale, in maniera anche abbastanza drastica e per questo il loro peso specifico cresce esponenzialmente. Sulla carta il pronostico parla reggiano (i ragazzi di Vitucci sono penultimi a quota 12 e fanno molta fatica a trovare continuità) ma i veneti sono tutt’altro che un complesso debole e, al netto del rendimento di quest’anno, possiedono elementi di valore assoluto quali Harrison e Bowmann, per tacere del solido centro Paulicap, oltre al già citato Olisevicius. Ad allungare le rotazioni dei padroni di casa poi, il rientrante Mezzanotte.

In casa Pallacanestro Reggiana c’è attesa per il contributo che, sotto canestro, darà Tarik Black, che ha avuto un’altra settimana per proseguire nello smaltimento delle scorie da inattività.