Unahotels-Manresa 85-70, trionfo biancorosso in Fiba Champions League

Reggio Emilia, 5 marzo 2025 – Vittoria di gran qualità e altrettanto peso specifico sul cammino verso la conquista dei Quarti di Bcl per la Unahotels. Che contrasta con volontà e impegno un coriaceo Manresa e lo batte grazie al trio Usa Barford-Faried-Cheatham, con la collaborazione di un comunque positivo Winston e l’apporto collettivo di tutto il team per difesa (gli spagnoli segnano di media 94 punti, nell’occasione sono stati fermati a 70) e aggressività. Il margine conclusivo: quindici lunghezze (realizzate anche da tre “bombe” segnate a fil di sirena di ogni quarto, segno di grande lucidità) potrebbe inoltre risultare fondamentale in vista della gara di ritorno con lo stesso Baxi e per la differenza canestri complessiva. Spesso fondamentale in campo europeo Entrambe le squadre iniziano contratte. Sicchè prevalgono gli errori e le incertezze sul buon basket. E come sovente avviene in questi casi il punteggio resta in sostanziale equilibrio: 11-12 a metà frazione. Reggio contrasta la maggiore incisività avversaria sulle palle vaganti e a rimbalzo con una buona difesa “a zona” e in tal modo il primo quarto si chiude sul +4 spagnolo solo in virtù di una ingenuità di Smith su un tiro ospite. In avvio di secondo quarto, al netto di qualche fischiata parecchio fiscale avversa, la maggiore energia del Baxi produce un proprio mini allungo, che frutta il 19-27 dopo un paio di giri di lancette. L’Unahotels è però brava a reagire prontamente, grazie a un volitivo Barford. Una “bomba” di Winston consente poi ai biancorossi di impattare al 4’. La Pallacanestro Reggiana mette poi anche la testa avanti, prima del ritorno degli iberici. Ma ci torna a fil di sirena con una conclusione da metà campo di un indomito Barford. L’inerzia conquistata con quel canestro i padroni di casa se la portano dietro anche per buona parte del terzo periodo, contrastando con adeguata intensità ogni tentativo di affondo ospite, ancora una volta anche grazie a una competente difesa a zona, e trovando buone conclusioni offensive un po’ da tutto il collettivo. Tutto questo produce un bell’allungo della truppa di Priftis che all’8’ guida 57-48. Ai 10’ conclusivi Smith e compagni si presentano poi sull’onda di due triple consecutive firmate Grant-Smith che producono un meritato, e robusto,+14. Per buona metà della frazione finale Reggio riesce a produrre gioco discreto, ma il Manresa non ci pensa nemmeno a mollare e con l’incisività dimostrata per tutta la contesa rosicchia punto su punto a metà tempo si riavvicina (70-64). A quel punto salgono in cattedra Faried sotto i tabelloni, Cheatham, vero cecchino, e Barford, con canestri e difesa, a ristabilire le distanze e a chiudere la contesa con il massimo vantaggio, fondamentale valore aggiunto.

Tabellino

UNAHOTELS: Barford 19, Winston 14, Faye 2, Gombauld 4, Smith 5, Uglietti 4, Vitali 6, Faried 9, Grant 3, Chillo, Cheatham 19. N.e.: Gallo. All.: Priftis. BAXI: Vescovi 7, Jou, Reyes, Massa 8, Steinbergs 6, Sagnia 1, Saint-Supery, Alston 20, Hunt 17, Perez 3, Traorè 5, Cate 3. All.: Ocampo Arbitri: Julio Cesar Anaya Freile (Por), Michal Proc (Pol), Carsten Straube (Ger) Parziali: 19-23, 41-38, 65-51 Note: spettatori: 2114; tiri da 3: Unahotels 8/25, Baxi 5/24; tiri liberi: Reggio Emilia 25/27, Manresa 11/15.