Unahotels. Priftis più forte della febbre: stasera sarà in panchina

I classici malanni di stagione hanno colpito anche coach Dimitris Priftis che ha dovuto convivere tutta la settimana con una tosse molto forte e qualche linea di febbre, ma che staserà sarà regolarmente in panchina per guidare i suoi ragazzi. "Prima di tutto torniamo in campo dopo una lunga pausa e questa è una variabile importante da considerare, soprattutto in termini di ritmo della partita - ha spiegato il tecnico greco - Per questo motivo sarà assolutamente fondamentale l’approccio alla gara: bisognerà farsi trovare pronti, molto concentrati ed ovviamente pieni di energia. Come seconda cosa, non possiamo dimenticare che è una partita in casa nostra ed è prioritario per noi provare a migliorare il nostro bilancio di vittorie al PalaBigi (5-4 in campionato). Sassari è una squadra che sta giocando molto bene, sfrutta un basket organizzato, con esterni in grado di leggere al meglio le difese e tanti buonissimi tiratori che possono colpire con efficacia dal perimetro. Inoltre l’addizione di Thomas (Rashawn, già con il Banco Sardegna di Pozzecco nella stagione 2018-2019, ndr) è un plus molto importante per loro, si tratta di un atleta di grande esperienza internazionale che gli può portare punti oltre ad una spiccata personalità’. Poi la ‘ricetta’ per cercare di partire con il piede giusto in un mese di marzo che tra la Serie A e la ‘Basketball Champions League’ si preannuncia davvero infuocato e denso di impegni per la Pallacanestro Reggiana: "Dovremo certamente trovare una forte consistenza e una buona continuità difensiva per rompere questa loro disciplina offensiva, ma soprattutto dovremo restare concentrati su noi stessi per fare al meglio tutte quelle cose che abbiamo dimostrato di saper mettere in campo e che alla lunga fanno la differenza".

Baldini, Bettini e Marziali sono i tre arbitri designati per dirigere la sfida di stasera (inizio ore 20,45) che è ormai diventata una grande classica del basket italiano. Il match sarà trasmesso in esclusiva attraverso la piattaforma streaming Dazn. I biglietti per il match sono già in vendita attraverso il circuito ‘Vivaticket’ e allo ‘StoRE’ di piazza Prampolini (10-13 e 16-19) e poi a partire dalle 19,30 in poi anche nella biglietteria del ‘PalaBigi’.

Francesco Pioppi