Unahotels sfida Trapani in gara-3 playoff: serata decisiva al PalaBigi

A caccia di un altro giro di giostra. In primo luogo per i tifosi: che non mancheranno questa sera di far sentire tutto il loro calore e passione, seguendo il grido di battaglia lanciato dal Popolo Biancorosso: "Tutti i reggiani fieri di esserlo vengano in curva con noi a rendere un inferno il PalaBigi".

Perché gara-3 della sfida playoff contro Trapani non è solo l’ultima prova d’appello per l’Unahotels che, se soccomberà, chiuderà qui la sua stagione; ma anche un’occasione per regalare una serata di gloria a chi l’anno prossimo non farà più parte della famiglia biancorossa. In particolare Filippo Barozzi, che ne ha rappresentato l’essenza per ben 13 anni, passando attraverso le amarezze più dure e le gioie più grandi, e che prenderà la via del Modena Calcio. Ma pure per Claudio Coldebella, la cui impronta di manager ha dato un’importante mano per la crescita della società nell’ultimo biennio.

Tuttavia, affinchè quello di stasera non sia l’ultimo valzer, la Unahotels dovrà dare il meglio di se stessa, con tutti i suoi elementi, a partire dallo stesso tecnico ellenico. Che dopo avere imbrigliato tatticamente gli avversari in gara-1, nel match di 48 ore fa è sembrato incerto in alcune scelte. Fidandosi troppo del suo "game-plan" e faticando a trovare quel "piano B", che probabilmente sarebbe servito nel momento in cui il suo omologo, e vecchia volpe del coaching, sulla panchina trapanese, Jasmin Repesa, alzando a mille l’intensità e affidandosi a gregari di lusso quali Eboua e Rossato, ha sparigliato le carte; mandando in crisi i meccanismi biancorossi.

Stasera per vincere la Unahotels dovrà ritrovare due uomini cardine del mosaico reggiano che, in questa serie, per motivi diversi, sinora hanno latitato. Winston, al netto del fatto che la retroguardia sicula su di lui si è dimostrata, per usare un eufemismo, estremamente aggressiva, non ha ancora dato l’impressione di andare oltre il minimo sindacale per guadagnarsi la pagnotta; mentre invece, proprio nel momento decisivo della stagione, deve tornare a vestire i panni del leader. Poi Faried: sta dando l’anima e si vede; ma pare in calo quella incredibile energia che ha permesso all’Unahotels di dominare in tante gare sottocanestro, e che servirebbe come il pane contro un’avversaria che ha un talento esplosivo negli esterni, ma che nel settore lunghi sovente paga dazio. Come hanno, viceversa, dimostrato le buonissime prestazioni di Faye nei due precedenti confronti. Nel momento in cui il playmaker ex Washington Wizards e "Manimal" dovessero riproporsi ai loro livelli, allora le possibilità per Reggio di superare la Sportinvest e allungare la serie, crescerebbero esponenzialmente.

Trapani penalizzato. Il Consiglio Federale ieri ha deciso la penalizzazione di 4 punti per irregolarità relative ai versamenti Irpef e Inps. La sanzione verrà applicata la prossima stagione.