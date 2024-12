Unahotels sorprende in trasferta: rendimento da finale scudetto in Serie A

Un rendimento in trasferta da finale scudetto. E chi mai avrebbe potuto prevederlo? Alla luce, in particolare, dello scorso campionato quando l’Unahotels, lontano dalle mura amiche, collezionava sconfitte in serie, rimediando spesso umilianti batoste.

Invece Dimitris Priftis quest’anno è riuscito, concluso un terzo di regular season, prima data reale per analizzare in modo obiettivo i risultati di una squadra, non solo a dare solidità a un gruppo che a settembre appariva alquanto scollato, ma pure a far viaggiare il suo team a pieno regime fuori casa. Con un ruolino di marcia di 4 vittorie e una sola sconfitta, peraltro arrivata in circostanze rocambolesche a Pistoia dopo che Faye e compagni avevano a lungo dominato.

Solo nell’annata 2014-2015, quella dove, appunto, arrivò a giocarsi il titolo tricolore con Sassari, la Pallacanestro Reggiana riuscì a esprimersi con un ritmo analogo; per una posizione di classifica migliore (la Grissin Bon di Max Menetti guidava la graduatoria in insieme a Milano e Venezia, mentre oggi i biancorossi sono al quinto posto) ma una difesa decisamente meno performante.

Lontano dal PalaBigi la truppa di Menetti subiva all’epoca 81.2 punti di media, quella odierna, guidata dal tecnico ellenico, ne incassa 73.4. Un altro probante indizio del perché, attualmente, la retroguardia Unahotels è la più efficace dell’intero lotto delle formazioni di Serie A.

La Reggio odierna dunque, assieme a quella di 10 anni fa, è quella con la migliore resa esterna in tutti i 27 campionati disputati dalla Pallacanestro Reggiana nell’elite del basket italiano. Di questi solo in altre due occasioni, nel 2016/2017 e nel 1989/1990 il saldo dei match disputati in trasferta era positivo: 3 vittorie e 2 sconfitte.

Nel primo caso valeva, dopo 10 turni, il secondo posto in graduatoria, nel secondo un decoroso settimo. Per tre volte il sodalizio biancorosso restò a secco di successi lontano da via Guasco dopo un terzo di stagione; accadde nel 2013/2014 (per contro James White e compagni fecero filotto, 5 vinte 0 perse, al PalaBigi) dove comunque, a fine regular-season, vennero conquistati i playoff, poi nel 2006/2007 e nel 1999/2000, annate in cui la Pallacanestro Reggiana retrocedette mestamente in A2.

Nell’attuale stagione meglio dell’Unahotels hanno fatto solo l’imbattuta capolista Trento, la neopromossa Trapani, 5 blitz esterni in altrettante gare, e Brescia: 5 successi, ma una sconfitta incamerata a Milano. Altro dato interessante da evidenziare nel comportamento fuori casa di capitan Vitali e compagni, il fatto che l’anno scorso, di questi tempi, Reggio subiva 84 punti di media in trasferta, nella presente stagione ben 11 in meno.