Unahotels Under 18 chiude quinta alla Youth BCL, ora focus sulle finali nazionali Under 19

BONN 79 UNAHOTELS 92

BONN: Förster 3, Ilic 16, Manh n.e., Scepanovic 18, Reinhart 16, Sundermann 2, Dobiecki n.e., Gürbüzer 2, Böning, Behrendt 4, Schmid 13, Franzen 5. All.: Tubiana.

UNAHOTELS: Borzacca 6, Manfredotti L. 10, Selva 16, Manfredotti A. 9, Carboni, Marras, Hadzhyiev 8, Bardelli, Lusetti 8, Deme El Hadji 17, Emokhare, Abreu 18. All.: Rossetti.

Parziali: 18-19, 45-44, 61-72

Si chiude al quinto posto la prima storica esperienza internazionale per la Unahotels Under 18 alla terza edizione della Youth BCL conclusasi ieri a Manisa, in Turchia. I biancorossi hanno superato in finale Bonn, in quello che era un remake della sfida dei play-in delle due prime squadre, grazie ad un secondo tempo di sostanza. Mattatore del match per la Unahotels ancora una volta il golden boy senegalese El Hadji Deme, autore di una doppia-doppia (17 punti e 15 rimbalzi), ben coadiuvato da Abreu (18 punti e 9 rimbalzi) e Selva (16 punti e 8 assist). Un bilancio più che lusinghiero per la truppa di coach Rossetti che, tolta la sconfitta nel girone eliminatorio contro Vilnius, campione in carica e letteralmente fuori portata, ha ottenuto solo vittorie; con un sorteggio diverso, i biancorossi sarebbero senz’altro arrivati sul podio.

Archiviata questa storica esperienza, i riflettori, per la cantera biancorossa, si accendono ora sulle finali nazionali Under 19 in programma a Roma da oggi a domenica dove in palio c’è lo scudetto di categoria. Ai ragazzi del 2006 che non hanno potuto prendere parte alla Champions League, si unirà gran parte del gruppo reduce dal torneo internazionale in Turchia per rincorrere il sogno tricolore, sempre sotto la guida di coach Marco Rossetti. Si parte oggi pomeriggio con il debutto in calendario alle 18 contro Tortona, già affrontata in Next Gen Cup dove i piemontesi avevano avuto la meglio dei biancorossi. La Unahotels sfiderà poi nei prossimi giorni Trento, una delle formazioni più accreditate per la vittoria finale, e Bergamo con cui in stagione il bilancio è di una vittoria e una sconfitta, registrate nel girone di regular-season. La prima classificata vola direttamente ai quarti di finale mentre la seconda e la terza andranno agli spareggi.

Cesare Corbelli