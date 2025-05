Unahotels verso i playoff: sfida a distanza con Trieste per il sesto posto

Mancano quaranta minuti al termine della regular-season e ormai la griglia playoff inizia a delinearsi. La situazione più chiara è proprio quella che riguarda la Unahotels (nella foto Dimitris Priftis e il suo vice Federico Fucà), ormai destinata al settimo posto.

Teoricamente, con la sconfitta a sorpresa di Trieste a Varese, resta, per il club reggiano, ancora una speranza di raggiungere il sesto posto che, però, sarà occupato dai giuliani in caso di arrivo a pari punti, mentre i biancorossi non dovranno guardarsi alla spalle dopo il ko di Venezia a Treviso. Dunque sarà una sfida a distanza fra Reggio e Trieste, un po’ come due anni fa quando però c’era in ballo la permanenza nella massima serie e l’allora squadra guidata da Sakota rimase in A1 a scapito dei giuliani.

Guardando alle avversarie, però, appaiono flebili le possibilità di agguantare la sesta piazza: se da una parte la Unahotels domenica prossima ospiterà una Pistoia già retrocessa, Trieste riceve Sassari salva da tempo e senza alcuna ambizione. Archiviati i discorsi per il piazzamento finale dei reggiani, si accendono i riflettori sulla testa della classifica per capire chi potrà essere la sfidante della truppa di coach Priftis.

E qui fare i conti diventa davvero complicato. Tanti sono gli scenari, infatti, ad una giornata dal termine e sbilanciarsi non è per nulla semplice e ad aggiungere pepe sulle varie ipotesi, il calendario presenta un finale che nemmeno il miglior regista hollywoodiano di film thriller avrebbe potuto scrivere, ovvero lo scontro diretto fra la Virtus Bologna, e Trapani attualmente in vetta a pari punti. Più defilate Trento e Brescia, rispettivamente ad oggi al terzo e quarto posto.

L’ipotesi più accreditata, dando per scontato il settimo posto, sembra un incrocio con Galloway e compagni visto il momento di forma delle V nere e gli scontri diretti a favore di Trapani contro Brescia e Trento che le assicurerebbero il secondo posto in caso di arrivo a pari punti. Però, al di là di chi sarà l’avversario, bisogna in primis cambiare registro rispetto alla versione andata in campo sabato sera a Trento, sperando che l’infortunio a Faye non sia grave per non fare a meno di un elemento imprescindibile nello scacchiere di coach Priftis.

Cesare Corbelli