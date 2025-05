Under 19 dei Legends in Final Four: Vittoria su Pescia nel Torneo Gold

E’ final four per gli Under 19 dei Legends che, battendo il Pescia 71-62 (parziali 22-23, 34-36, 54-39) nel secondo spareggio per il titolo, volano nella fase decisiva del torneo gold. Primi due quarti equilibrati per i gialloviola allenati da Edoardo Soncini che chiudono a -1 la prima frazione e a -2 la seconda (parziale 12-13). Dopo il riposo lungo la squadra rientra in campo più determinata e con un parziale di 20-13 pone le basi per il successo finale che si concretizza nell’ultimo quarto con un parziale di 17-13. Lo score: Di Benedetto 12, Bodini, Gaspani 12, Poletto 20, Russo 2, Cozma 14, Vignali 5, Maccari 2, Frione, Nardi, Moscatelli, Oddone 4.

Domani Legends nuovamente in campo ad Arezzo (sede delle final four toscane) contro l’Us Livorno e in caso di vittoria i gialloviola si giocheranno il titolo contro la vincente tra Arezzo e Cecina. In caso di sconfitta giocheranno per il terzo e quarto posto. Nella prima fase i Legends sono arrivati terzi nel girone B (36 punti) e nel primo spareggio hanno battuto la Mens Sana Siena (quarta nel girone A con 40 punti) per 91-71. L’US Livorno è invece arrivato primo nel girone B con 48 punti.

ma.mu.