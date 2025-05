Under 19 Legends terzi nel campionato toscano: vittoria contro Arezzo

Finiscono con un terzo posto le final four dell’Under 19 dei Legends nel campionato toscano gold di categoria. Sul parquet di Arezzo, la squadra allenata da Edoardo Soncini e Gabriele Ricci perde 82-55 (parziali 18-15, 34-25, 59-35) la semifinale con la con l’Us Livorno (poi battuta dal Cecina nella finale), mentre i gialloviola si aggiudicano la finalina per la terza piazza, superando i padroni di casa dell’Arezzo per 95-89 (28-21, 54-39, 77-60).

Lo score con Livorno: Di Benedetto 2, Maccari 2, Kozma 2, Moscatelli 4, Russo 4, Poletto 14, Gaspani 5, Bodini, Oddone 11, Vignali 11 (Nardi n.e.). Lo score con Arezzo: Di Benedetto 13, Russo 10, Bodini, Cozma 12, Gaspani 17, Poletto 17, Vignali 6, Maccari 14, Moscatelli, Oddone 6 (Nardi n.e.).

Soddisfazione per il risultato ottenuto dalla squadra è stato espresso dalla società che a livello giovanile collabora al progetto ligure ’Golfo dei Poeti’. I Legends erano arrivati alle final four dopo essersi classificati al terzo posto nel girone B della prima fase e nei successivi spareggi avevano battuto la Mens Sana Siena 91-71 e poi anche il Pescia per 71-62.

ma.mu.